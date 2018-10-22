İslahiye'de otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece İslahiye-Nurdağı Karayolunun 4\'üncü kilometresindeki hastane kavşağında meydana geldi. Bünyamin Aytekin (55) yönetimindeki 44 AF 104 plakalı otomobil, Uğur Çelik (28) idaresindeki 27 ART 67 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Rukiye Azkın (50), Ayfer Azkın (23) ve Arife Çelik (35) yaralandı. Yaralılar, kazaya yaklaşık 250 metre uzaklıkta bulunan İslahiye Devlet Hastanesi\'nden gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan burnu kırılan Uğur Çelik ile kolu kırılan Ayfer Azkın Gaziantep\'e sevk edildi.

FOTOĞRAFLI