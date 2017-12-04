İslahiye'de 'insan ticareti'ne 2 tutuklama

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde, \'insan ticareti yapmak\' suçlamasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hatay karayolu üzerinde oluşturulan kontrol noktasında Suriye uyruklu kişileri taşıyan minibüsü şüphe üzerine durdurdu. Ekipler, minibüste bulunan Suriye uyruklunun 15 kişinin kimliklerini kontrol etti. Polis, Suriye uyruklu Mahmut El İbrahim (34) ile Ahmet El Casim\'i (24) \'insan ticareti yapmak\' suçlamasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 Suriyeli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suriye uyruklu 13 yolcu ise Gaziantep Göç İdaresi\'ne teslim edildi.