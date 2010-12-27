-İŞKUR'UN ÖNCELİĞİ YEŞİL KARTLIYA İŞ BULMAK ANKARA (A.A) - 27.12.2010 - Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Mustafa Kemal Biçerli, İŞKUR'un yeni yılda yeşil kart sahiplerinin işe yerleştirilmesine öncelik vereceğini belirterek, bilgi işlem altyapısında yoksulluk yardımı alanları öncelikli sıraya alacak düzenlemeler yaptıklarını bildirdi. Biçerli, TBMM'de görüşülen yasa tasarısı içinde, yeşil kartlıların çalışmaları halinde ''kartlarının askıya alınmasını sağlayacak'' düzenlemenin bulunduğunu hatırlattı. Yeşil kart sahiplerine İŞKUR aracılığı ile üç kez iş teklifi yapılmasını ve bu işleri kabul etmeyenlerin kartlarının iptal edilmesini içeren çalışma içinde olduklarını belirten Biçerli, bu konuda teknik alt yapıdaki eksikliklerin giderilmesi için hızla çalıştıklarını söyledi. Nisan ayında imzalanan ''Yoksulluk İstihdam İlişkisinin Güçlendirilmesi'' protokolü kapsamında, çalışabilir durumdaki yoksulluk yardımı almak isteyen kişilerin veya ailesindeki bireylerin otomatik olarak İŞKUR'a kayıtlarının yapıldığını ifade eden Biçerli, bu kişilerin, iş danışmaları aracılığıyla yakın zamanda işe yönlendirileceğini bildirdi. Nisan ayıdan itibaren 6 bin yeşil kartlının kaydının sisteme aktarıldığını belirten Biçerli, ''Sistemde bir takım teknik sıkıntılarımız oluştu. Arkadaşlarımız bunu hazırlamaya çalışıyorlar. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde kime kaç defa iş teklif edildi, hangi gerekçeyle bu iş teklifi reddedildi gibi verileri net bir şekilde bilgisayar ortamında görüyor olacağız'' dedi. İŞKUR'un yeşil kart sahiplerinin işe yerleştirilmesine öncelik vereceğini bildiren Biçerli, ''Bilgi işlem altyapısında yoksulluk yardımı alanları öncelikli sıraya alacak düzenlemeler yapıyoruz. Burada hükümetin istediği şey; çalışabilir kişilerin mümkün mertebe, süratle iş piyasasına entegre edebilmek. Ve bunları yardıma bağımlı olmaktan çıkarabilmek, bence çok doğru ve mantıklı'' diye konuştu. İhtiyacı olan yeşil kart sahiplerinin mesleki eğitim kurslarına yönlendirilmesine de öncelik tanıyacaklarını belirten Biçerli, İşsizlik ödeneği alan kişilerin biran önce işe kavuşmalarının da yeni yılda hedefleri olacağını vurguladı. -''İŞ ARAYANA EN KISA ZAMANDA DÖNÜYORUZ''- Türkiye'de Kasım ayı sonu itibariyle İŞKUR'a kayıtlı işgücü sayısının 1 milyon 651 bin 600 kişi olduğunu bildiren Biçerli, bunun 1 milyon 182 bin 586'sının erkek, 469 bin 14'ünün ise kadın olduğunu söyledi. Kurum bünyesinde 300 iş danışmanının ve 3 bin personelin bulunduğunu ifade eden Biçerli, ''İşsiz vatandaşlara olabildiğince çabuk dönmeye çalışıyoruz. İşsizlik sigortası için aynı ay içinde bu para bağlanıyor diyebiliriz ama iş için başvurularda böyle bir zaman veremiyorum. En kısa zamanda iş başvuru yapana dönmeye çalışıyoruz'' dedi.