'İŞKUR'lu gladyatörler' sosyal medyada beğeni topladı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - DÜNYACA ünlü Perge Antik Kenti\'ndeki kazı çalışmalarında görevli, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve hizmet alımı yoluyla işe başlayan çalışanların birbiriyle güreştiği anlar, sosyal medyada espri konusu oldu. İşçilerin güreştiği anların fotoğrafları, sosyal paylaşım sitesi Instagram\'da, \'Perge\'de gladyatör eğitimleri devam ediyor\' notuyla paylaşıldı. Perge\'de görevli bir arkeoloğun paylaşımları, çok sayıda kullanıcı tarafından beğenildi.

İki bin yıllık antik mezar odalarının tarihi taş kapılarına monte edilen demir kapılarla gündeme gelen Perge Antik Kenti\'ndeki kazı ve restorasyon çalışmaları sürüyor. Antalya Müze Müdürlüğü koordinatörlüğündeki çalışmalara, hizmet alımı usulü ve İŞKUR aracılığıyla işçiler de katılıyor.

Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel\'in kazı başkanlığını üstlendiği Perge Antik Kenti\'ndeki çalışmalarla ilgili sosyal medyadan yapılan paylaşımlar ilgi çekti.

Perge\'de görevli bir arkeoloğun sosyal medya hesabındaki paylaşımlarında, kazı çalışmalarında görevli işçiler, antik kentte güreşirken, görülüyor. Hem fotoğraflarda hem de videolarda yer alan güreş anları için \'İŞKUR\'lu gladyatörler\' esprisi yapıldı.

Perge\'de, bazı antik kent ve örenyerlerinde devam eden kazı ve restorasyon çalışmalarında, İŞKUR aracılığıyla çalışan işçi sayısının yaklaşık 200 olduğu ve bu işçilerin asgari ücret aldığı belirtildi.



FOTOĞRAFLI