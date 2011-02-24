-İŞKUR'DAN İSTİHDAM ATAĞI ANKARA (A.A) - 24.02.2011 - Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğü, iş arayanların mesleki becerilerinin geliştirilmesi ve işe yerleştirilenlerin sayısının artırılması konusundaki hedeflerini büyüttü. İŞKUR tarafından hazırlanan stratejik planda, kurumu hedeflediği vizyona taşıyacak 4 stratejik amaç altında 23 hedefe yer verildi. Bu doğrultuda hazırlanan performans programında da 2011 yılı için öncelikli hedefler belirlendi. Performans hedeflerinin toplam maliyeti için toplam 475 milyon 82 bin 232 lira öngörüldü. İŞKUR 2011 Yılı Performans Programı'na göre, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak amacıyla kurum hizmetlerinde çalışan sayısı, sözleşmeli ve hizmet alımı yoluyla istihdam edilenler dahil 2011'de 5 bine çıkarılacak. Personel sayısının artışına paralel olarak fiziki imkanlar, bilgi işlem alt yapısı ile hizmet içi eğitim sistemi geliştirilecek. İş gücü talebinin tespitine yönelik olarak iş gücü piyasası bilgileri derlenecek. Kurumsal kimlik ve imaj, halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetleriyle güçlendirilecek. -500 BİN İŞ İLANI- İŞKUR'un 2011 yılına ilişkin diğer hedefleri şöyle: -Özel sektörden alınan açık işlerin sayısı yüzde 25 artırılacak. -Özel sektörde işe yerleştirilenlerin sayısı yüzde 30 artırılacak. -Kurum tarafından işe yerleştirilenlerin yüzde 27'sinin kadınlardan oluşması sağlanacak. -Büyükşehir belediyesi olan 16 ilde ve büyükşehir belediyesi olmayan 4 ilde istihdam fuarı, diğer illerde kariyer günleri düzenlenecek. -İstihdam garantili olmayan iş gücü yetiştirme kurslarını başarı ile bitirenlerin işe yerleştirme oranı yüzde 32'ye yükseltilecek. -Kuruma kayıtlı meslek lisesi, meslek yüksek okulu ve üstü eğitim düzeyine sahip iş arayan sayısı artırılacak. -500 bin açık işin kurum internet sitesinde ilanı sağlanacak. -İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının etkinliğinin artırılması amacıyla, 19 ilde sürdürülebilir bir model oluşturulacak. -İşsizlik ödeneğini alan işsizlerin ortalama ödenek alma süresi azaltılacak. -MESLEKSİZE MESLEK EĞİTİMİ- -Kurum hizmetlerinin belediyelerde de sunulabilmesine yönelik olarak 650 belediye ile daha protokol yapılacak. -Kuruma yeni kayıt yaptıran mesleksiz tüm iş arayanlara meslek yönlendirme hizmeti sunulacak. -6 aydan uzun süredir kuruma kayıtlı 150 bin işsize iş danışmanlığı hizmeti verilecek. -İş arama becerileri hizmetlerinden yararlanan kişi sayısı yüzde 10 arttırılacak. -En az yarısı mesleği olmayanlardan olmak üzere kuruma kayıtlı 400 bin işsize iş gücü yetiştirme kursu düzenlenecek. -7 bin 500 kişi girişimcilik eğitim programlarından yararlandırılacak. -En az yarısı kuruma kayıtlı 18-29 yaş arası işsizlerden olmak üzere 80 bin işsiz staj programlarından faydalandırılacak. -İş gücü yetiştirme programlarını başarıyla tamamlayan işsizlerin tamamının iş danışmanlığı hizmetinden yararlanmasını sağlanacak.