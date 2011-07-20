-İŞKUR'DAN "ROMAN AÇILIMI" ANKARA (A.A) - 20.07.2011 - Türkiye İş Kurumu (iŞKUR), kayıtdışı çalışmanın ve işsizliğin yüksek seviyelerde olduğu Roman vatandaşlar için başlattığı projeyle, Romanları iş sahibi yapıyor. Alınan bilgiye göre, İŞKUR tarafından başlatılan ''Romanlara Yönelik İstihdam Stratejisi'' kapsamında, Roman nüfusunun yoğun olduğu İzmir, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ başta olmak üzere toplam 16 ilde istihdamı kolaylaştırıcı çalışma gerçekleştiriyor. Romanların bilinçlendirilmesi, özelliklerine uygun mesleklere yönlendirilmesi ve ''vasıfsız'' kişilere meslek kazandırılması için yoğun bir çalışma yürüten İŞKUR, bu vatandaşların eğilimlerine göre mesleki kurslar düzenleyerek, istihdam garantisi ile çalışma hayatına girmelerini sağlıyor. İŞKUR Genel Müdürü Mustafa Kemal Biçerli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İŞKUR olarak, işsizlikle mücadele kapsamında dezavantajlı gruplara yönelik özel çalışmalar yaptıklarını söyledi. Roman vatandaşların, işgücü piyasasına erişmede dezavantajlı gruplar arasında yer aldığını ve bu grup içinde işsizliğin yüksek seviyelerde seyrettiğini belirten Biçerli, İŞKUR olarak bu dezavantajlı grubun işsizlik sorununu çözmek ve sosyal hayata entegrasyonunu sağlamak amacıyla başlattıkları projenin başarılı bir şekilde devam ettiğini kaydetti. İşsizliğin sosyo-psikolojik, sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik etkilerinin en fazla bir arada görüldüğü dezavantajlı gruplardan olan Roman vatandaşların, sosyal hayattaki varlığının güçlendirilmesinin, toplumsal boyutta da önemli kazanımlar sağlayacağını ifade eden Biçerli, ''Roman vatandaşların kayıtdışı çalışmasının önlenmesi, bunun sonucu olarak sosyal güvenceye sahip olmaları ve çalışabilecek çağdakilerin işgücü piyasasına kazandırılması gelecek roman nesilleri için ekonomik ve sosyal açıdan olumlu sonuçlar doğuracaktır'' dedi. Roman nüfusunun yoğun olarak yaşadığı başta İzmir, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ olmak üzere 16 İŞKUR İl Müdürlüğü'nde Romanlara yönelik hizmet verildiğini anlatan Biçerli, önde gelen Roman dernek ve temsilcileri ile de temas halinde olduklarını, çeşitli zamanlarda toplantılar gerçekleştirerek bilgi alışverişinde bulunduklarını söyledi. -''ROMANLAR SOSYAL HAYATTA GÜÇLENECEK''- Projeyle, Romanların sosyal hayattaki varlığının da güçleneceğini dile getiren Biçerli, Roman çocuklarının küçük yaşta aile geçimine katkı sağlamak amacıyla çalışma hayatına girdiğini, aile bireylerinin de büyük çoğunluğunun düzenli gelir getirecek işlerde çalışmadığını kaydetti. Roman vatandaşların büyük bir bölümünün, ''çiçekçilik, sepetçilik, kağıt toplayıcılığı, pazarcılık ve çalgıcılık'' gibi çok fazla gelir getirmeyen işlerde kayıtdışı olarak çalıştığını belirten Biçerli, düzenledikleri istihdam garantili kurslarla Romanların çalışma hayatında en iyi şekilde yer almalarını sağlamayı amaçladıklarını ifade etti. Biçerli, Romanlara yönelik gelecek aylarda düzenlenecek çalıştayda, sorunlara ve çözümlere yönelik yeni adımların atılacağını, Türkiye'nin her bölgesindeki Roman vatandaşlar için atılacak adımları daha da güçlendireceklerini sözlerine ekledi.