"İŞKUR'a kayıtlı işsizleri işe alanlara, 42 ay destek verilecek"

Star yazarı Ahmet Metin Aysoy, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın, İŞKUR'a kayıtlı işsizleri işe alacak işverenlere 30 veya 42 ay süreyle sigorta prim teşviki verileceğini duyurdu.

Ahmet Metin Aysoy'un, "İşsizi işe alana 42 ay destek" başlığıyla yayımlanan (26 Temmuz 2016) yazısı şöyle:

İşe alınmaları teşvik etmek amacıyla, işverenlere 30 veya 42 ay süreyle sigorta prim teşviki verilmektedir.*

Bu teşvikin yanı sıra İŞKUR’a kayıtlı işsizleri işe alan işverenlere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından bir yıl süreyle sigorta prim desteği sağlanmasına yönelik yeni bir düzenlemede yürürlüğe girmiştir.**

Söz konusu iki teşvik ile ilgili detaylar:

A-İşbaşı eğitim programını tamamlayanı işe alan işverene sağlanan teşvik

1-Koşullar

Teşvikten yararlanmak için, 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olanlardan Türkiye İş Kurumu tarafından 31/12/2016 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanların;

a) Programın bitimini müteakip en geç üç ay içinde programı tamamladıkları meslek alanında özel sektör işverenleri tarafından kapsamında işe alınması ve

b) İşe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması ve

c) İşverenin devam etmekte olan tecil ve taksitlendirilen veya yeniden yapılandırılan borçları hariç olmak üzere SGK ‘ya borcunun bulunmaması, gerekmektedir.

2-Teşvikten faydalanma süresi

İşbaşı eğitim programını tamamlayanların işe alındıkları işyerinin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi hâlinde 42 ay, diğer sektörlerde ise 30 ay süre ile işverenlere prim desteği sağlanacaktır.

3-Teşvikin hesaplanma yöntemi

Teşvik kapsamına giren bir sigortalı için öncelikle 5510 sayılı Kanun’un 81’inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan 5 puanlık prim desteğinden, ardından 4447 sayılı Kanun’un geçici 15’inci maddesinde öngörülen teşvikten yararlanılacaktır.

Örnek:

2016 yılı ağustos ayında sigorta primine esas kazancı 2.000 TL olan teşvik kapsamındaki sigortalının;

2.000x5/100=100 TL sigorta primi Hazine,

1.647.00x15.5/100=255,28 TL sigorta primi İşsizlik Sigortası Fonu, tarafından karşılanacaktır.

B-Yeni teşvik

1-Koşullar

Teşvikten yararlanmak için, İŞKUR’a kayıtlı işsizin;

a) İşe başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu tarafından belirlenen nakdî düzenli sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış olanların ikamet ettiği hanede yaşaması ve

b) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca yapılan gelir testine göre, ailede kişi başına düşen aylık gelirin aylık brüt asgari ücretin üçte birinden az çıkması nedeniyle SGK sağlık hizmetlerinden prim ödemeden yararlanmakta olması ve

c)İşe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması, İşverenin devam etmekte olan tecil ve taksitlendirilen veya yeniden yapılandırılan borçları hariç olmak üzere SGK ‘ya borcunun bulunmaması, gerekmektedir.

2-Teşvikin tutarı ve süresi

Asgari ücret üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarının tamamı teşvik kapsamındaki kişinin işe başladığı tarihten itibaren bir yıl süreyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından karşılanacaktır. Bakanlar Kurulu bu süreyi bir yıl daha uzatmaya yetkilidir.

3-Teşvikin yürürlüğe girmesi ve uygulanması

Teşvik, 26.4.2016 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu’nun görüşleri alınarak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca belirlenecektir.

*4447 sayılı Yasa geçici madde 15

**3294 sayılı Yasa ek madde 5