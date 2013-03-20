İŞKUR: Kapımız gay, lezbiyen, özürlü, hükümlü kişilere de açık

İŞKUR Genel Müdürü Nusret Yazıcı 2013 yılında 1 milyon işsize iş bulacağını söyleyerek, "kapımız gay, lezbiyen, özürlü, hükümlü" kişilere de açık dedi.

Yazıcı, 2012 yılını değerlendirmek ve 2013 yılı hedeflerini anlatmak üzere düzenlediği basın toplantısında Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı İşgücü Piyasası Analizi hakkında da bilgi verdi.

Geçen Eylül-Ekim döneminde, 10 ve üzeri eleman çalıştıran 53 bin işyerine ulaşılarak yapılan çalışma ile işgücü piyasasında ihtiyaç duyulan meslekleri belirledikleri gibi patronların elemanlarda olmasını istedikleri özellikleri de ortaya koyduklarını söyledi. Bundan sonra meslek edindirme kurslarını rapor sonuçlarına göre açacaklarını vurgulayan Yazıcı, “Örneğin Kayseri’de kaynakçı ihtiyacı varsa kaynakçı kursu açacağız ama bu kursu bitirmiş 90 kaynakçımız iş bulamamışsa, yeni bir kaynakçı kursu açmayacağız” dedi. Yazıcı, bu çalışma sayesinde il bazında hangi elemana ihtiyaç duyulduğu, hangi meslekte fazlalık olduğunu da görebildiklerini vurguladı. Yazıcı meslek edindirme kurslarına katılanların en az yüzde 20’sinin işe yerleştirilmesi şartını yüzde 50’ye çıkardıklarını da anlattı.

Genel Müdür Yazıcı, geçen 2011 yılında 661 bin olan açık iş sayısının 2012 yılında 991 bine ulaştığını söyledi. Her ay ortalama 30-40 bin açık işin bir sonraki aya eklendiğini belirten Yazıcı, “Açık iş, çalışması için eleman bulunamayan işler anlamına geliyor” diye konuştu. 2011 yılında 363 bin kişiyi işe yerleştirirken 2012 yılında 556 bine ulaştıklarını bildiren Yazıcı, 2013 yılında 1 milyon işsize iş bulmayı hedeflediklerini açıkladı. 7 bin 500 personelle 81 ilde bu hedefe kilitlendiklerini kaydeden Yazıcı, Türkiye genelindeki tüm meslek liseleri ve kamu üniversitelerinin son sınıf öğrencilerine iş koçluğu yaparak, mezun olur olmaz iş bulabilmeleri için gerekli taktikleri vereceklerini söyledi.

Yeni mezunların iş bulmalarını kolaylaştırmak üzere başlattıkları ‘işbaşı eğitim programlarının’ sayısını da artıracaklarını belirten Yazıcı, “İşveren ayrımı yapmaksızın bir işyerinde çalışanların yüzde 10’una kadar yeni eleman alınması durumunda biz destek veriyoruz. Örneğin bir fabrikada 10 yeni elemanın işe başlatılması durumunda, 6 ay boyunca biz cep harçlığı olarak günlük 25 lira veriyoruz ve iş ve meslek kazalarına karşı sigortasını üstleniyoruz. Eğer kişiyi beğenirse 6. Ayın sonunda işe başlatıyor” dedi.

'Arayın bizi ayağınıza gelelim'

Toplantıda soruları da yanıtlayan Yazıcı, ‘gayler, lezbiyenler ev hizmetlerinde, hasta ve çocuk bakımında çalışmak istiyorlar, siz bunlara yardımcı olur musunuz’ sorusuna karşılık, “Hemen gelsinler. Bizim kapımız herkese açık. Engelliler, özürlüler, hükümler de dahil olmak üzere dezavantajlı bu grupların iş bulması için elimizden geleni yapıyoruz. Hangi işsizimiz olursa olsun 444 75 87 numaralı telefondan bizi arasınlar, onlar gelmesin, biz ayaklarına gideriz” dedi.

En çok aranan işçiler

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı işgücü piyasası analizine göre geçen yıl Eylül-Ekim döneminde, patronlar 1825 meslekte 215 bin kişi işe almak için bekliyorlar. Bu sektörlerin dağılımına bakıldığında ise ilk üç sırada imalat, inşaat ile toptan ve perakende ticaret sektörleri bulunuyor.

Bulunamayan elemanların mesleklerine bakıldığında ise, yüzde 9’unun beden işçisi olması dikkat çekiyor. Bunu Yüzde 8 ile tekstil sektöründe dikiş makineci, yüzde 6.1 ile inşaat kalıpçısı, yüzde 4.4 satış elemanı, yüzde 3.6 ile garson, yüzde 3.4 ile güvenlik görevlisi izledi.