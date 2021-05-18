İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 azaldı

İŞKUR'un Nisan ayı raporuna göre geçen yılın aynı ayında 3 milyon 639 bin olan kuruma kayıtlı işsiz sayısı bu yıl 2 milyon 910 bine geriledi. Böylece İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı son 1 yılda yüzde 19 azalmış oldu.

İŞKUR'da kayıtlı işsiz sayısı pandemi ile birlikte düşerken tedbirlerin kalkması ile başvurular da arttı. Mart ayında kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 664 bin kişiydi.

İŞKUR’un verilerine göre Nisan ayı içinde 100 bin 369 kayıtlı işsiz işe yerleştirildi. Hesaplamalara göre 346 bin kişi İŞKUR’a giderek iş arama kaydı açtırdı. Böylece sadece nisan ayı içinde kayıtlı işsiz sayısı 246 bin kişi arttı. Nisan ayı içinde günde ortalama 11 bin 533 kişi İŞKUR’a kayıt oldu.

İŞKUR verilerine göre Ocak-Mart arasındaki 3 aylık dönemde 276 bin 256 kişi işsizlik maaşına başvurmasına rağmen sadece 82 bin 955 kişi işsizlik maaşına hak kazanabildi.