İŞKUR' a 38 bin 501 başvuru

İşsizlik ödeneği için ağustos ayında 38 bin 501 kişi İŞKUR'a başvurdu.Mart 2002'den beri 1 milyon 641 bin 916 kişi ödenekten faydalanıyor.



İşsizlik Sigortası Fonu Bülteni'ndeki bilgilere göre, uygulamanın başladığı Mart 2002'den 31 Ağustos 2009 tarihine kadar sisteme 1 milyon 890 bin 828 kişi başvurdu.



Bunlardan 1 milyon 641 bin 916'sı işsizlik ödeneği almaya hak kazandı. Bu kişilere, toplam 2 milyar 630 milyon 488 bin 368 TL 18 Kr ödeme yapıldı.



Ağustos ayında işsizlik ödeneğinden yararlanmak üzere 38 bin 501 kişi İŞKUR'a başvurdu.



Geçen ay 279 bin 258 kişiye 93 milyon 988 bin 488 TL 89 Kr ödemede bulunuldu.



Ağustos ayında, 47 bin 176 kişi de 13 milyon 691 bin 438 TL 77 Kr kısa çalışma ödeneği aldı.



Temmuz ayında 53 bin 734 kişi kısa çalışma ödeneğinden yararlanmıştı.



Öte yandan, İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında oluşturulan Ücret Garanti Fonu'ndan Ağustos 2009'da bin 823 kişiye 3 milyon 381 bin 444 TL 12 Kr ödendi. İşsizlik Sigortası Fonu'nun toplam varlığı ise 42 milyar 942 milyon 132 bin 477 TL 10 Kr olarak belirlendi.

