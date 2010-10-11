-İŞKUR, 50 UZMAN YARDIMCISI ALACAK ANKARA (A.A) - 11.10.2010 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, sınavla toplam 50 istihdam ve meslek uzman yardımcısı alacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün alıma ilişkin duyurusu, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Duyuruya göre kurumun merkez teşkilatında, genel idare hizmetleri sınıfında 6, 7, 8 ve 9'uncu dereceli kadrolarda istihdam edilmek üzere sözlü sınavla toplam 50 istihdam ve meslek uzman yardımcısı alınacak. Sınav, 22-26 Kasım 2010 tarihlerinde Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilecek. İstihdam ve meslek uzman yardımcısı sınavına, üniversitelerin siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri ile iletişim fakülteleri ve söz konusu fakülteler tarafından denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya yüksek okullardan mezun olanlar katılabilecek. 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan kamu personeli Seçme sınavlarından birine (KPSS) katılmış olmak, bu sınavlarda Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat ve İşletme Fakülteleri mezunlarının KPSSP 113 puan türünden, iletişim fakülteleri mezunlarının ise KPSSP 3 puan türünden en az 70 puan almış olmaları şartı da adaylarda istenecek şartlar arasında yer almakta. Ayrıca adaylarda, yabancı dil (İngilizce-Fransızca-Almanca) kamu personeli yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavından (KPDS) en az 70 puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliği bulunan bir belgeye sahip olmaları da istenecek. (Hak edildiği tarihten itibaren KPDS 5 yıl, TOEFL ve İLTS 2 yıl ve diğer belgelerin geçerlilik süreleri dikkate alınacak) Başvurular, 18 Ekim 2010 Pazartesi günü başlayıp, 2 Kasım 2010 Salı günü saat 17.30'da sona erecek. Buna göre başvurular, 2 Kasım 2010 tarihinde saat 17.30'a kadar Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim ve Kalite Şube Müdürlüğüne (Neyzen Tevfik Sokak numara 14 Demirtepe/Ankara) yapılacak. Adaylar, sınav Başvuru formunu, www.iskur.gov.tr adresinden temin edebilecek.