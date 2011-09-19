-İŞKUR 4 bin danışmanıyla sahaya çıkıyor İZMİR (A.A) - 19.09.2011 - İŞKUR Genel Müdürlüğü, bu yıl ve gelecek yıl kuruma alınacak danışmanlardan bir bölümünün Roman vatandaşların da aralarında yer aldığı iş gücüne katılımda dezavantajlı gruplarla, iş ve meslek kazandırma hedefiyle sahada birebir çalışma yürüteceği bildirildi. Avrupa Konseyi ile İŞKUR Genel Müdürlüğü'nce, Roman vatandaşların iş gücüne katılmalarına yönelik hedefler kapsamında İzmir'de düzenlenen ''Roman Vatandaşların İş gücü Piyasasına Entegrasyonu Çalıştayı'', İŞKUR'un, mesleksiz ve eğitim seviyelerinin düşük olması nedenleriyle iş gücüne katılamayan dezavantajlı gruplara yaklaşım hedefinde önemli bir perspektif sağladı. Çalıştayın sonuçları ile bundan izleyecekleri yöntemleri AA muhabirine değerlendiren İŞKUR Genel Müdürü Doç. Dr. Kemal Biçerli, istihdama yönelik somut adımlar atmak için planladıkları çalıştaydan çok değerli sonuçlar ortaya çıktığını belirtti. İŞKUR'un Roman vatandaşlar ile istihdamda yer alamayan mesleksiz dezavantajlı diğer toplum kesimlerine de iş danışmanlığı ve mesleki beceri kursları düzenlemeyi planladığını vurgulayan Kemal Biçerli, bu yönde kurumda iş ve meslek danışmanlığı sistemini iki yıllık süreçte alınacak 4 bin danışmanla geliştireceklerini bildirdi. Biçerli, İŞKUR'un halen 300 personelle sınırlı danışmanlık hizmeti verdiğini, 4 bin kişiyle istihdam için toplum kesimleriyle işverenlerle birebir temas sağlayacaklarını da anlatarak, şöyle konuştu: ''İŞKUR'un iş danışmanlılığı verememesi eksiklik. 300 personelle sınırlı ölçekte veriyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın desteğiyle bu yıl sonuna kadar 2 bin, önümüzdeki yıl da 2 bin olmak üzere 4 bin kişi alacağız. Alınacak personeli iş ve meslek danışmanı olarak eğiteceğiz. Danışmanlarımızla, İŞKUR'a gelen işsizlerimizi kucaklamayı ve birebir insani temasta bulunmayı istiyoruz.'' Bundan böyle İŞKUR'un iş gücüne katılmak isteyen kişilerin niteliksel ve kişisel özellikleri test edip, bilimsel çalışmasını istediklerini de dile getiren Biçerli, ''Danışmanlarımızın bir kısmının da işveren temsilcisi gibi çalışmasını, böylelikle piyasadan iş toplamasını hedefliyoruz'' dedi. Kemal Biçerli, İŞKUR'un bundan sonra ''çok sık sahada görüleceğini'' anlatarak, ''Danışmanlarımızın bir kısmını belediye hizmet noktalarında değerledireceğiz. Bir kısmını da dezavantajlı gruplarda uzmanlaştıracağız. Bu kaliteyi yükseltmek açısından bulunmaz bir fırsattır. Romanların yoğunlukla yaşadığı 16 ilde iş ve meslek danışmalarımızı neden Roman vatandaşlarımızla ilgili uzmanlaştırmayalım? Gerektiğinde danışmanlarımıza bir takım sosyolojik, kültürel eğitimler de vererek halkla daha iyi temas eden, daha sıcak bir İŞKUR oluşturacağız'' diye konuştu.