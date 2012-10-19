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İşkolu barajı yüzde 3'e düşürüldü

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasa Tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

19 Ekim 2012 11:19

TBMM Genel Kurulu'nda, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasa Tasarısı kabul edilerek, yasalaştı. Yeni yasayla bağlı bulunduğu işkolunda çalışan işçilerin yüzde 3'ünün üye olduğu sendika, toplu iş sözleşmelerine katılabilecek.

Kabul edilen yasayla, işkolu sayısı, 28'den 20'ye düşürülüyor. Sendika üyeliği ve üyelikten çıkmak için noter şartı kaldırılıyor. İşçi sendikalarına üye olmak için 16 yaş olan sınır, 15 yaşa indirilecek. Bir iş yerinde yardımcı işlerde çalışan işçiler de iş yerinin girdiği işkolunda kurulu bir sendikaya üye olabilecek. Sendikaya üyelik, bakanlıkça sağlanacak elektronik başvuru sistemine, e-devlet kapısı üzerinden üyelik başvurusunda bulunulması ve sendika tüzüğünde belirlenen yetkili organın kabulü ile e-devlet kapısı üzerinden kazanılacak. Üyelik aidatı, kuruluşların tüzüklerinde belirtilen usul ve esaslara göre genel kurul tarafından belirlenecek. İşçi sendikası üyesinin, 1 yılı geçmemek üzere işsiz kalması üyeliğini etkilemeyecek.

 

Baraj yüzde 3

 

İşkolu barajı yüzde 10'dan yüzde 3'e düşürülüyor.

Sendika, iş kolunda çalışan işçilerin en az yüzde 3'ünün üyesi bulunması şartıyla, iş yerinde çalışan işçilerin yarıdan fazlasının, işletmede ise yüzde 40'ının kendi üyesi bulunması halinde toplu iş sözleşmesi yapabilecek.

İş kolunda en az yüzde 3 üye şartı; Ekonomik ve Sosyal Konsey'e üye konfederasyonlara bağlı işçi sendikaları için Ocak 2013 istatistiğinin yayımı tarihinden 1 Temmuz 2016'ya kadar yüzde 1; 1 Temmuz 2018'e kadar ise yüzde 2 olarak uygulanacak.

15 Eylül 2012'ye kadar kurulmuş ve Ekonomik ve Sosyal Konsey'e üye konfederasyonlara üye olmuş işçi sendikalarının, Ocak 2013 'e kadar yapacakları yetki tespit talepleri, iş yeri ve işletme çoğunluğuna göre bakanlıkça sonuçlandırılacak.

Kanunun yürürlük tarihinden önce başlamış toplu iş sözleşmesi görüşmeleri ve toplu iş uyuşmazlıkları da eski kanuna göre sonuçlandırılacak.

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