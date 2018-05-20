İskoçya'dan yeni bir 'bağımsızlık referandumu' sinyali

İskoçya Birinci Bakanı Nicola Sturgeon, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nin çıkışının ardından yeni bir bağımsızlık referandumu yapmayı düşündüklerini söyledi.

Sturgeon, İskoç Ulusal Partisi'nin AB'den çıkış oylamasına engel olmayacağını, ancak AB'den ayrılmanın ülkenin farklı yerlerinde yaratacağı sorunlardan endişe duyduğunu belirtti. İskoçya lideri, kararı AB-İngiltere ilişkisinin nasıl olacağı belli olduktan sonra vereceklerini bildirdi.

2014'te yapılan referandumda yüzde 44 bağımsızlık istemiş, yüzde 55 buna karşı çıkmıştı. Bağımsızlık kararının Britanya'dan ayrılmanın Avrupa Birliği'nden de ayrılmak anlamına gelmesi nedeniyle kabul edilmediği belirtilmişti.