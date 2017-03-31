T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

İskoçya'dan bağımsızlık referandumu için Londra'ya mektup

İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon, İskoçya'nın bağımsızlık referandumuna gitmesi talebinde bulunan mektubu imzaladı. İngiltere hükümeti Brexit süreci tamamlanana kadar böyle bir referendum yapılmasını engelleyeceklerini açıklamıştı.

31 Mart 2017 00:56

İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon, İskoçya'nın ikinci kez bağımsızlık referandumuna gitmesi talebinde bulunan mektubu imzaladı.

Mektubun İngiltere Başbakanı Theresa May'e Cuma günü gönderilmesi bekleniyor.

İskoçya Parlamentosu, Salı günü 59'a karşı 69 oyla ikinci bir referanduma gidilmesine ilişkin sürecin başlatılmasını onaylamıştı.

Başbakan Nicola Sturgeon, İngiltere'nin AB'den ayrılmaya karar vermesinin ardından, İskoçya'nın bağımsızlık kararını yeniden gözden geçirmeye hakkı olduğunu savunuyor.

İskoçya'da 2014'te yapılan İngiltere'den bağımsızlık referendumunda yüzde 55 oranıyla 'Hayır' kararı çıkmıştı.

İngiltere hükümeti ise Brexit süreci tamamlanana kadar böyle bir referendum yapılmasını engelleyeceklerini açıklamıştı.

Bağımsızlık referandumu oylamasının 2018 yılı sonbaharıyla 2019 yılı bahar ayları arasında yapılması gündemde.

İskoçya AB referandumunda yüzde 38'e karşı yüzde 62 oyla birlik içinde kalma yönünde oy kullanmıştı.

İngiltere Başbakanı Theresa May dün AB'nin üyelikten ayrılmayı düzenleyen Lizbon Antlaşması'nın 50. maddesini resmen başlatmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yönetimi Başbakanı Nicola SturgeonBrexitBaşbakanı Theresa May CumaParlamentosu SalıNicola SturgeonABBaşbakanı Theresa MayLizbon Antlaşması

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24