İskoçya'dan bağımsızlık referandumu için Londra'ya mektup

İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon, İskoçya'nın ikinci kez bağımsızlık referandumuna gitmesi talebinde bulunan mektubu imzaladı.

Mektubun İngiltere Başbakanı Theresa May'e Cuma günü gönderilmesi bekleniyor.

İskoçya Parlamentosu, Salı günü 59'a karşı 69 oyla ikinci bir referanduma gidilmesine ilişkin sürecin başlatılmasını onaylamıştı.

Başbakan Nicola Sturgeon, İngiltere'nin AB'den ayrılmaya karar vermesinin ardından, İskoçya'nın bağımsızlık kararını yeniden gözden geçirmeye hakkı olduğunu savunuyor.

İskoçya'da 2014'te yapılan İngiltere'den bağımsızlık referendumunda yüzde 55 oranıyla 'Hayır' kararı çıkmıştı.

İngiltere hükümeti ise Brexit süreci tamamlanana kadar böyle bir referendum yapılmasını engelleyeceklerini açıklamıştı.

Bağımsızlık referandumu oylamasının 2018 yılı sonbaharıyla 2019 yılı bahar ayları arasında yapılması gündemde.

İskoçya AB referandumunda yüzde 38'e karşı yüzde 62 oyla birlik içinde kalma yönünde oy kullanmıştı.

İngiltere Başbakanı Theresa May dün AB'nin üyelikten ayrılmayı düzenleyen Lizbon Antlaşması'nın 50. maddesini resmen başlatmıştı.