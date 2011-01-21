İskoçya'da bozulan ATM para saçtı

T24 - İskoçya’nın Dundee kentinde bir bankamatiğin dışarı “para kusmaya” başlaması üzerine onlarca kişi makinenin başına toplandı. Bir süpermarket çalışanları mağazanın dışında insanların toplandığını farkedince polis çağırdı.

Bir görgü tanığı BBC’ye yaptığı açıklamada makinenin istenen miktarın iki katını ödediğini söyledi.

Durum farkedilince makine hizmetten kaldırıldı.

Adının açıklanmasını istmeyen bir görgü tanığı, “Makine dışarı para kusuyordu. Dışarda 50, 60 kişi sıraya girmişti ve insanlar yüzlerinde gülümseme ile oradan oraya koşuşturuyor ve istedikleri paranın iki katını ödediğini söylüyorlardı” dedi.

Scotmid adlı süpermarket bankamatiğin mağazayla bir ilişkisi olmadığını, bağımsız bir kurum tarafından işletildiğini duyurdu.

Mağazanın bir sözcüsü, “Bazı çalışanlarımız mağazanın dışında büyük kuyruklar oluştuğunu farkederek endişelendi. Makineye yaklaşarak neler olup bittiğini anlayamadılar ve doğru olanı yapıp polis çağırdılar” dedi.

Makinenin ne kadar para dağıttığı ise açıklanmadı.



