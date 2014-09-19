İskoçya bağımsızlığa 'hayır' dedi

İskoçya’da dün gerçekleştirilen bağımsızlık referandumunda kullanılan oyların tamamı sayıldı. Referanduma katılanların yüzde 55.4'ü, ülkenin Birleşik Krallık’ta kalmasından yana oy kullandı. Bağımsızlık yanlıları yüzde 44,6'da kaldı. Bağımsızlık karşıtları kutlamalara başlarken, 'evet'çiler büyük hüsran yaşadı.

Katılım oranının yüzde 84.6'yı bulduğu referandumda, sandıktan 2 milyon bin 926 'hayır' oyuna karşılık, 1 milyon 617 bin 989 'evet' oyu çıktı.

Bağımsızlık yanlıları, toplam 32 seçim bölgesinden sadece dördünde oyların yüzde 50'sinden fazlasını alabildi. 'Evet'çilerin İskoçya’nın en büyük şehri Glasgow’un yanı sıra Dundee, North Lanarkshire ve West Durbantonshire’da da zafer kazanması yetmedi. Glasgow’daki seçmenlerin yüzde 53,49’u referandumda bağımsızlığa 'evet' dedi.

Hem başkent hem de 'evet'çilerin kalesinde ağır darbe

Başkent Edinburgh’da bağımsızlık isteyenlerin yüzde 61,1’e karşı yüzde 38,9 oyla büyük bir hezimete uğradığı açıklandı.



İskoçya Başbakanı Alex Salmond’un son konuşmasını yaptığı ve İskoç milliyetçilerin kalesi olarak görülen Perth and Kinross bölgesinde de şaşırtıcı bir şekilde ülkenin Birleşik Krallık’ta kalmasını isteyen seçmenlerinin oranının yüzde 60 olduğu açıklandı.

Referanduma katılım oranı yüzde 84.6 olarak duyuruldu. Yetkililer, 1950 yılından bu yana Birleşik Krallık’ta hiçbir seçimin bu orana ulaşamadığını belirtti.

Yenilgiyi kabul etti

İskoç Ulusal Partisi (SNP) lideri Salmond, Edinburgh’daki İskoçya Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada bağımsızlık için oy veren 1.6 milyon kişiye teşekkür etti ancak referandumu ülkenin Birleşik Krallık’ta kalmasını isteyenlerin kazandığını kabul etti.



İskoç siyasetçi “İskoçya şu an için bağımsız bir ülke olmak istemiyor. Ben bunu kabul ediyorum ve İskoçya halkını da bunu kabul etmeye davet ediyorum” dedi.



Salmond ayrıca İskoçya halkının referanduma rekor oranda katılım gösterdiğini ve tüm dünyaya demokrasi dersi verdiğini de belirtti.



SNP lideri önümüzdeki saatlerde İngiltere Başbakanı David Cameron ile görüşeceğini açıkladı ve Cameron’dan “Referandum öncesinde verdiği sözleri tutmasını beklediğini” söyledi.

Edinburgh’da barlar kapanıyor

Başkent Edinburgh’da referandumun ardından İskoçya Parlamentosu önünde toplanıp kutlamalara başlayan Bağımsızlık yanlıları dağılmaya başladı. Bağımsızlık yanlılarının hezimete uğramasına rağmen şehirde herhangi bir taşkınlık ya da şiddet olayına rastlanmadı.



Referandum gerekçesi ile açık kalan ve çoğu bağımsızlık yanlısı olan barlar ise teker teker kapanmaya başladı.

Cameron’dan İngiltere’nin haklarını koruyacak yeni yasa tasarısı

Birleşik Krallık Başbakanı David Cameron’ın resmi sonuçların açıklanmasının ardından bir ulusa sesleniş konuşması yapması ve yeni bazı yasa tasarılarını halka tanıtması bekleniyor.



Muhafazakar Parti sözcüsü Michael Gove resmi seçim sonuçlarının yayınlanmasından önce yaptığı basın açıklamasında “Görünüşe göre Birleşik Krallık güvende” dedi. Gove, hükümetin “İngiliz yasaları için İngiliz oylar” yasa tasarısını gündeme getirmeyi planladığı yönündeki dedikoduları da doğruladı.

Şu anda Birleşik Krallık’ta İngiltere’den seçilmiş milletvekilleri İskoçya ile ilgili yasa tasarıları ile ilgili oy kullanamıyor. Ancak İskoçya’dan seçilen milletvekilleri sadece İngiltere’yi ilgilendiren yasalarla ilgili oy kullanma hakkına sahip.



Başbakan David Cameron’ın birçok İngiliz tarafından “haksızlık” olarak görülen bu sistemi reforme ederek İskoçya halkına verdiği yeni hak vaatleri ile kızdırdığı İngiliz Muhafazakar Parti seçmenlerini yumuşatmayı amaçladığı belirtiliyor.



Kraliçe Elizabeth’in de öğleden sonra sonuçlarla ilgili bir açıklama yayınlayacağı düşünülüyor.