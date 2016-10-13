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Dünya
Deutsche Welle

İskoçya yeni referandum hazırlığı

İskoçya'da iki yıl önce yapılan bağımsızlık referandumundan 'hayır' yanıtı çıkmıştı. Ancak Brexit koşulları değiştirdi. İskoçya'da hükümet yeni bir referandum için ilk adımı attı.

13 Ekim 2016 21:51

Birleşik Krallık bünyesinde özerk yönetilen İskoçya'da yeni bir bağımsızlık referandumu için ilk adım atıldı. Başbakan Nicola Sturgeon, İskoçya'nın Londra yönetiminden ayrılması için gerekli unsurları ortaya koyacak bir yasa tasarısı taslağını önümüzdeki hafta yayınlayacaklarını açıkladı.

İskoç Ulusal Partisi'nin (SNP) parti kongresinde konuşan Sturgeon, Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılması halinde "İskoçya'nın kendine farklı bir yol çizip çizmeyeceğine yeniden karar verme hakkı olduğunu" vurguladı.

Sturgeon, "İngiltere, AB'den ayrılmadan önce İskoçya'nın bağımsızlık konusunu yeniden değerlendirmesi ve gerektiği takdirde ülkemizin kendi çıkarlarını koruması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

2014 yılında yapılan bağımsızlık referandumuna katılanların yüzde 55'i Birleşik Krallık'ta kalmak istediklerini belirtmişti.

Birleşik Krallık’ta geçen haziranda yapılan Brexit referandumunda İskoçların yüzde 62'si AB'de kalmak için oy kullanmıştı.

Parlamento onayı olmadan Brexit mümkün mü?

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, Brexit sürecinin parlamento onayı olmadan resmen başlatılıp başlatılamayacağı konusunu görüşüyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May, sürecin başlatılmasının parlamentoda oylanmasına karşı çıkmıştı. Bir grup İngiltere vatandaşı ise Brexit kararının parlamento onayı olmaksızın yürürlüğe giremeyeceğini savunarak konuyu mahkemeye taşımıştı.

©Deutsche Welle Türkçe

AFP/AP/dpa/BW/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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