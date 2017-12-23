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Dünya

İskoçya, yabani hayvanların bulunduğu sirkleri yasakladı

İskoçya Çevre Sekreteri Roseanna Cunningham tarafından tanıtılan tasarı, yapılan halk oylamasında da yüzde 98 destek gördü

23 Aralık 2017 23:23

İskoçya Parlamentosu tarafından kabul edilen yeni yasa gereğince, gösterileri kapsamında yabani hayvanlar bulunan sirklerin ülkeye girmesi yasaklandı. 

Habertürk'te yer alan habere göre, İskoçya Çevre Sekreteri Roseanna Cunningham tarafından tanıtılan tasarı, yapılan halk oylamasında da yüzde 98 destek gördü.

Yasanın, yalnızca İskoçya’da yabani hayvanların yer aldığı sirklerin gezmesini önlemekle kalmayacağını belirten Cunningham, “Dünyaya, artık vahşi hayvanların bu şekilde kullanımına göz yummayan, sayısı giderek artan ülkelerden biri olduğumuzu da gösterecek” dedi.

Uluslararası Hayvan Hakları Savunucuları Başkanı Jan Creamer ise “Halk talep etti ve İskoçya hükümeti yasakladı” diye konuştu.

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