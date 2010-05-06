İskoçya ve Kuzey İrlanda hava sahaları açıldı

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İngiltere Ulusal Hava Trafik Servisi (NATS), kül bulutlarının gece batıya kayarak, İngiltere’nin hava sahasını terk ettiğini, dolayısıyla bu sabah yerel saatle 07.00’den (TSİ 09.00) itibaren kapalı olan havaalanlarının açılmasına karar verildiğini bildirdi.



Bu arada İngiltere Sivil Havacılık Kurumu (CAA), durumun değişken olabildiğini, dolayısıyla kül bulutlarının gelecek günlerde İngiliz hava sahasına etkisini tahmin etmenin güç olduğunu belirtti.



İzlanda’daki yanardağ patlamasından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İngiltere’nin hava sahası geçen ay 6 gün kapalı kalmıştı.



-İRLANDA HAVALİMANLARINI YENİDEN AÇIYOR





İzlanda’daki yanardağdan yayılan kül bulutlarının uçuş güvenliği için tehdit oluşturmayı sürdürmesi üzerine dün İrlanda’da trafiğe kapatılan havalimanları bugün yeniden açılıyor.





İrlanda Havacılık Kurumu (IAA), volkanik kül bulutlarını önüne katan rüzgarın güneybatı yönünde esmesiyle tehlikenin şimdilik geçtiğini açıkladı.





Dublin, Cork, Waterford, Donegal ve Sligo havalimanlarının sabahın erken saatlerinden itibaren açıldığını, Shannon, Knock ve Galway’deki havalimanlarınınsa öğlene kadar normal çalışmaya döneceğini bildirdi.





IAA, gün içerisinde durumun tekrar gözden geçirileceğini kaydetti. (cnn)