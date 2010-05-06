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Dünya

İskoçya ve Kuzey İrlanda hava sahaları açıldı

İskoçya ve Kuzey İrlanda'da yeni volkanik kül bulutları sebebiyle kapanan bazı havaalanları bu sabah itibari ile yeniden uçuşlara açıldı.

06 Mayıs 2010 03:00

T24-  İskoçya ve Kuzey İrlanda’da yeni volkanik kül bulutları nedeniyle dün kapanan bazı havaalanlarından bu sabah itibariyle yeniden uçuşlar yapılmaya başlandı.


İngiltere Ulusal Hava Trafik Servisi (NATS), kül bulutlarının gece batıya kayarak, İngiltere’nin hava sahasını terk ettiğini, dolayısıyla bu sabah yerel saatle 07.00’den (TSİ 09.00) itibaren kapalı olan havaalanlarının açılmasına karar verildiğini bildirdi.


Bu arada İngiltere Sivil Havacılık Kurumu (CAA), durumun değişken olabildiğini, dolayısıyla kül bulutlarının gelecek günlerde İngiliz hava sahasına etkisini tahmin etmenin güç olduğunu belirtti.


İzlanda’daki yanardağ patlamasından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İngiltere’nin hava sahası geçen ay 6 gün kapalı kalmıştı.


-İRLANDA HAVALİMANLARINI YENİDEN AÇIYOR


İzlanda’daki yanardağdan yayılan kül bulutlarının uçuş güvenliği için tehdit oluşturmayı sürdürmesi üzerine dün İrlanda’da trafiğe kapatılan havalimanları bugün yeniden açılıyor.


İrlanda Havacılık Kurumu (IAA), volkanik kül bulutlarını önüne katan rüzgarın güneybatı yönünde esmesiyle tehlikenin şimdilik geçtiğini açıkladı.


Dublin, Cork, Waterford, Donegal ve Sligo havalimanlarının sabahın erken saatlerinden itibaren açıldığını, Shannon, Knock ve Galway’deki havalimanlarınınsa öğlene kadar normal çalışmaya döneceğini bildirdi.


IAA, gün içerisinde durumun tekrar gözden geçirileceğini kaydetti. (cnn)

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