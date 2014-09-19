İskoçya kararını ver

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İskoçya'nın Birleşik Krallık’tan ayrılıp ayrılmaması için düzenlenen referandumda, toplam 32 bölgenin 26'sında açıklanan sonuçlara göre, İskoçlar bağımsızlığa 'hayır' dedi

19 Eylül 2014 16:49

İskoçya'da bağımsızlığa "Hayır" oyu veren toplam seçmenin oranı yüzde 54 iken, "evet" oyu verenler yüzde 46'da. BBC 'nin tahminlerine göre, son 4 bölgede de sonuçlar açıklandığında, "hayır" cephesi yüzde 55 ile referandumdan galip çıkacak.

Açıklanan 26 bölgeden aralarında Birleşik Karlık’ın üçüncü büyük şehri olan Glasgow'un da olduğu 4 bölge tercihini bağımsızlıktan yana kullandı.

İskoçya'nın en büyük bölgesi olan Glasgow'da, halkın yüzde 53.5'i "evet" oyu verdi.

Bağımsızlık yanlısı kampanyayı yürüten İskoçya Bölgesel Yönetimi Başbakanı Alex Salmond Twitter hesabından, "Tebrikler Glasgow... ve bu inanılmaz destek için İskoçya halkına tebrikler" yazdı.

Salmond'un Edinburgh’ta yerel saatle 10.00'da basın açıklaması yapması bekleniyor.

İngiltere Başbakanı David Cameron ise "hayır" kampanyasını yürüten Alistair Darling ile konuştuğunu ve onu "iyi savaşılmış kampanyası için tebrik ettiğini" söyledi.

Kesin sonuçların açıklanmasının ardından Cameron'un da bir konuşma yapması bekleniyor.

 

İlk açıklanan bölge 'hayır' dedi

 

Gece yerel saatle 22.00'de kapanan sandıkların ardından, sonuçların açıklandığı ilk bölge olan Clackmannanshire, 19.036 oy ile bağımsızlığa yüzde 54 oy oranıyla "hayır" dedi. Yüzde 89 katılımın olduğu bölgede "evet" oyu verenlerin sayısı ise 16.350.

Bu arada yetkililerin seçimde hileyle ilgili 10 iddiayı araştırdıkları söylendi.

Sandıklar kapandıktan hemen sonra bir tahmin yayınlayan Yo Gov isimli bir araştırma kuruluşu, İskoçların yüzde 54'ünün "Hayır" oyu kullanacağını, yüzde 46'sının ise bağımsızlığa "evet" diyeceğini söyledi.

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