İskoçya Kadın Futbol Takımı'na 'aşırı alkol alarak maça çıkamadıkları' gerekçesiyle soruşturma!

19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçına çıkmayan İskoçya Milli Takımı, UEFA Disiplin Kuruluna sevk edildi.

UEFA, 4. Grup'taki rakibi Sırbistan karşısına çıkmayan İskoçya'nın, suçlu bulunarak disiplin kuruluna sevk edildiği ve karşılaşmaya çıkmama nedenlerinin alkol olup olmadığının araştırıldığını açıkladı.

DHA’da yer alan habere göre, İskoçya Futbol Federasyonu, 9 futbolcu ve 8 kulüp görevlisinin şiddetli mide ağrısı nedeniyle rahatsızlandığı için maça çıkamadıklarını ifade etti. Sırbistan basını ise, İskoçya'nın, 9 gün önce ev sahibi Arnavutluk'u 11-0 mağlup etmelerinin ardından gece parti yaptıkları ve aşırı alkol aldıkları için futbolcuların ve kulüp çalışanlarının rahatsızlanarak maça çıkmadıklarını öne sürdü. UEFA Disiplin Kurulu kararını önümüzdeki çarşamba günü vereceğini duyururken, İskoçya'nın 3-0 hükmen mağlup ilan edilmesi bekleniyor.