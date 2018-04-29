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BBC Türkçe

İskoçya: Hazine avcısı 2 milyon sterlinlik eser buldu

İskoçya'da Vikinglere ait 10. yüzyıldan kalma arkeolojik eserleri bulan kişiye 2 milyon Sterlin ödül verildi.

29 Nisan 2018 20:30

İskoçya'nın Dumfries and Galloway bölgesinde Derek McLennan isimli bir hazine avcısı, 10'uncu yüzyıldan kalma "nadir" eserlerden oluşan bir hazine buldu.

Vikinglere ait eserler arasında gümüş bilezik ve broşlar, bir altın küpe, mineli bir haç ve kuş şeklindeki altın bir rozetin bulunduğu belirtiliyor.

Derek McLennan'a 1,98 milyon Sterlinlik (yaklaşık 9 milyon Türk Lirası) ödül verilmesine karar verildi.

Bulunan eserlerin İskoçya'daki Ulusal Müze'de sergileneceği belirtiliyor.

Ülkedeki sahipsiz hazinelerle ilgilenen kurumunun direktörü David Harvie, 'bunun, şimdiye kadar İskoçya'daki en önemli keşiflerden biri olduğunu belirtti.

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