İskoçya eşcinsel evlilikleri tanımaya hazırlanıyor

İskoçya Ulusal Partisi (SNP) hükümeti ülkede eşcinsel evliliklerin yasal olarak tanınmasını sağlayacak bir yasal düzenleme planladığını duyurdu.

Hükümet planlarını hayata geçirebilirse, İskoçya Birleşik Krallık dâhilinde eşcinsel evlilikleri yasal olarak tanıyan ilk bölge olacak.

Bakanlar konuya dair bir yasa taslağını gündeme getireceklerini doğrulayarak, ilk yasal eşcinsel evlilik törenlerinin 2015 senesi başlarında yapılabileceğini işaret etti. Siyasi liderler, eşitlik savunucuları ve eşcinsel hakları kampanyacıları tasarıyı sevinçle karşıladı.

Ancak Katolik Kilisesi ve İskoç Kilisesi hükümetin planına şiddetle karşı çıkıyor. Hükümetin kamuoyunun görüşüne açtığı plan 77,508 cevapla rekor düzeyde ilgi gördü.

Halihazırda İskoçya’da ayni cinsiyetten çiftler sivil partner statüsüyle birlikte yaşayabiliyorlar. Holyrood hükümeti dindar cemaatin herhangi bir kesiminin kiliselerde eşcinsel evlilikler gerçekleştirmeye zorlanmayacağını garanti ettiğini bildirdi.

İskoç hükümeti, İngiltere bakanlarıyla birlikte eşitlik konularıyla ilgili yasaları düzenleyerek eşcinsel evliliklere karşı olan dini liderlerin görüşlerini ifade edebilme özgürlüklerinin ve aynı cinsiyetten kişilerin evlilik törenlerinde yer almak istememeleri durumunda disiplin cezalarına maruz kalmamalarını garanti altına alınmasını sağlayacaklarını belirtti. (BBC Türkçe)