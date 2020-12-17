İskoçya’daki gizemli elektrik kesintilerinin sığırcıkların dansından kaynaklandığı ortaya çıktı

İskoçya'nın bir köyünde akşamları meydana gelen gizemli elektrik kesintilerini inceleyen bir tamirci, bunun bir sığırcık sürüsünün dansından kaynaklandığını ortaya çıkardı.

Falkirk yakınlarındaki Airth köyünde yaşayanlar akşamın ilk saatlerinde gerçekleşen elektrik kesintilerinin nedenini uzun süre bulamamıştı.

Köylülerin şikayetlerini ilettiği enerji şirketi SP Energy Networks de başta sorunun nedenini çözemedi.

Fakat bir süre sonra bölgeye gönderilen elektrik tamircisi Neil McDonald kesinti yaşanan saatlerde bir sığırcık sürüsünün elektrik direkleri üzerindeki dansını görünce sorunun kaynağını da bulmuş oldu.

Sığırcık sürüsünün tellere hep birlikte konması ve kalkması tellerin sallanmasına ve çevredeki yaklaşık 50 eve birkaç dakikalığına elektrik verilememesine yol açıyordu.

O anları cep telefonu kamerasına kaydeden McDonald, "14 yıldır bu işi yapıyorum, ilk defa böyle bir sorunla karşılaştım" dedi ve ekledi:

"Bu müthiş kuşlar gökyüzünde güzel figürler sergiliyordu.

"Kuşlar küçük olsa da sayıca çoklar ve ağırlıkları kabloların sallanmasına yol açıyor.

"Direkler arasında üç kablo var ve kablolar sallanınca birbirine temas ediyor.

"Temasın ardından elektrik 10 saniyeliğine kesiliyor.

"Bu olay çok sık yaşandığı için bazen daha uzun kesintiler ve daha büyük hasarlara da yol açabiliyor."

McDonald şirketinin Kuşların Korunması İçin Kraliyet Topluluğu ile birlikte çalışarak kuşları tellerden uzak tutmaya çalışacağını söyledi.

Bunun için kullanılabilecek yöntemler arasında gürültülü sesler çıkarma, atmacaların ses kaydını oynatma veya sürüye başka bir yerde tünek hazırlama gibi seçenekler var.

McDonald "Daha önce kuğuların tüneme bölgelerini başarıyla değiştirmiştik. Umarım sığırcıklarınkini de güvenli bir şekilde değiştirebiliriz" dedi.

Sığırcık sürüleri bir arada uçarken ansızın dalışa geçip sonra yükselerek "dans ediyor". Kuşlar yırtıcılara karşı güvende olmak, sıcak kalmak ve iyi beslenme alanlarıyla ilgili bilgi alışverişinde bulunmak için grup halinde hareket ediyor.

Akşamları tüneyecekleri noktada toplanıp bu figürleri sergiledikten sonra tüneyip geceyi orada geçiriyorlar.

Kuşların Korunması İçin Kraliyet Topluluğu'ndan Toby Wilson, sığırcıkların sayısının son dönemde yaşam alanlarının yok olması ve değişen çiftçilik pratikleri nedeniyle azaldığını, bu yüzden bu dansları görmenin de zorlaştığını söylüyor ve ekliyor:

"Tabii ki enerji dağıtımına dair ihtiyaçları kabul ediyoruz. Kuşların yakınlarda başka bir noktaya tünemesinin hassas ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini umuyoruz.

"SP Energy Network ile bu konuda çalışmaktan mutluluk duyuyoruz."

https://www.youtube.com/watch?v=tsONUUziaYE&feature=youtu.be