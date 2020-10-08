İskoçya’da Koronavirüs'e karşı restoran ve barlara ‘alkol yasağı’

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, ülkede Covid-19'a karşı yeni getirilen kısıtlamaları duyurdu. Sturgeon, restoran ve barların 16 gün boyunda alkol satışı yapmasının yasak olduğunu ve saat 18.00’den sonra kapanacaklarını duyurdu.



İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, Koronavirüs'le mücadele kapsamında yeni kısıtlamaların getirildiğini açıkladı. Sturgeon, restoran ve barların 16 gün alkol satışı yapmasının yasaklandığını, saat 18.00’den sonra da bu mekanların kapatılacağını duyurdu.

İngiliz medyası ise söz konusu kararı, ‘Sırada İngiltere mi var?” başlıklarıyla sayfalarına taşıdı. (DHA)