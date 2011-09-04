-İskoçya, Çek Cumhuriyeti ile berabere kaldı ANKARA (A.A) - 04.09.2011 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde bugün tek maç oynandı. I Grubu'nda Çek Cumhuriyeti, İskoçya ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak, birinci sıradaki İspanya'nın 5 puan arkasında birincilik şansını sürdürdü. Gruplarda son oynanan karşılaşmalar ve oluşan puan durumu şöyle: -A GRUBU- Azerbaycan-Belçika.....: 1-1 Türkiye-Kazakistan.....: 2-1 Almanya-Avusturya......: 6-2 TAKIMLAR O G B M A Y P ------------------------------------------- 1.Almanya 8 8 0 0 28 5 24 2.Türkiye 7 4 1 2 11 8 13 3.Belçika 8 3 3 2 16 11 12 4.Avusturya 7 2 1 4 12 16 7 5.Azerbaycan 7 1 1 5 6 19 4 6.Kazakistan 7 1 0 6 3 17 3 -B GRUBU- Andorra-Ermenistan......: 0-3 Rusya-Makedonya.........: 1-0 İrlanda-Slovakya........: 0-0 TAKIMLAR O G B M A Y P ------------------------------------------- 1.Rusya 7 5 1 1 10 4 16 2.İrlanda 7 4 2 1 11 6 14 3.Slovakya 7 4 2 1 6 4 14 4.Ermenistan 7 3 2 2 13 7 11 5.Makedonya 7 1 1 5 5 9 4 6.Andorra 7 0 0 7 1 16 0 -C GRUBU- Kuzey İrlanda-Sırbistan.....: 0-1 Slovenya-Estonya............: 1-2 Faroe Adaları-İtalya........: 0-1 TAKIMLAR O G B M A Y P ------------------------------------------- 1.İtalya 7 6 1 0 15 1 19 2.Slovenya 8 3 2 3 10 6 11 3.Sırbistan 7 3 2 2 9 9 11 4.Estonya 8 3 1 4 9 12 10 5.Kuzey İrlanda 7 2 3 2 7 4 9 6.Faroe Adaları 9 1 1 7 5 23 4 -D GRUBU- Belarus-Bosna Hersek...: 0-2 Arnavutluk-Fransa......: 1-2 Lüksemburg-Romanya.....: 0-2 TAKIMLAR O G B M A Y P ------------------------------------------- 1.Fransa 7 5 1 1 11 3 16 2.Bosna Hersek 7 4 1 2 10 7 13 3.Belarus 8 3 3 2 6 4 12 4.Romanya 7 3 2 2 10 6 11 5.Arnavutluk 7 2 2 3 5 8 8 6.Lüksemburg 8 0 1 7 1 15 1 -E GRUBU- Hollanda-San Marino...: 11-0 Finlandiya-Moldova....: 4-1 Macaristan-İsveç......: 2-1 TAKIMLAR O G B M A Y P ------------------------------------------- 1.Hollanda 7 7 0 0 32 5 21 2.İsveç 7 5 0 2 21 8 15 3.Macaristan 8 5 0 3 20 14 15 4.Finlandiya 7 3 0 4 15 12 9 5.Moldova 7 2 0 5 8 13 6 6.San Marino 8 0 0 8 0 44 0 -F GRUBU- İsrail-Yunanistan..: 0-1 Gürcistan-Letonya..: 0-1 Malta-Hırvatistan..: 1-3 TAKIMLAR O G B M A Y P ------------------------------------------- 1.Yunanistan 7 5 2 0 9 3 17 2.Hırvatistan 7 5 1 1 13 4 16 3.İsrail 8 4 1 3 10 8 13 4.Gürcistan 8 2 3 3 5 6 9 5.Letonya 7 2 1 4 6 9 7 6.Malta 7 0 0 7 3 16 0 -G GRUBU- Bulgaristan-İngiltere...: 0-3 Galler-Karadağ..........: 2-1 TAKIMLAR O G B M A Y P ------------------------------------------- 1.İngiltere 6 4 2 0 14 3 14 2.Karadağ 6 3 2 1 5 3 11 3.İsviçre 5 1 2 2 7 7 5 4.Bulgaristan 6 1 2 3 2 9 5 5.Galler 5 1 0 4 3 9 3 -H GRUBU- Norveç-İzlanda......................: 1-0 Güney Kıbrıs Rum Kesimi-Portekiz....: 0-4 TAKIMLAR O G B M A Y P ---------------------------------------------------- 1.Portekiz 6 4 1 1 15 7 13 2.Norveç 6 4 1 1 7 4 13 3.Danimarka 5 3 1 1 7 4 10 4.Güney Kıbrıs Rum Kesimi 5 0 2 3 5 12 2 5.İzlanda 6 0 1 5 2 9 1 -I GRUBU- İskoçya-Çek Cumhuriyeti....: 2-2 Litvanya-Liechtenstein.....: 0-0 TAKIMLAR O G B M A Y P --------------------------------------------------- 1.İspanya 5 5 0 0 15 5 15 2.Çek Cumhuriyeti 6 3 1 2 8 5 10 3.İskoçya 5 1 2 2 6 7 5 4.Litvanya 6 1 2 3 3 8 5 5.Liechtenstein 6 1 1 4 3 10 4