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İskoçya, Çek Cumhuriyeti ile berabere kaldı ANKARA (A.A)

04 Eylül 2011 04:03

-İskoçya, Çek Cumhuriyeti ile berabere kaldı ANKARA (A.A) - 04.09.2011 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde bugün tek maç oynandı. I Grubu'nda Çek Cumhuriyeti, İskoçya ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak, birinci sıradaki İspanya'nın 5 puan arkasında birincilik şansını sürdürdü. Gruplarda son oynanan karşılaşmalar ve oluşan puan durumu şöyle: -A GRUBU- Azerbaycan-Belçika.....: 1-1 Türkiye-Kazakistan.....: 2-1 Almanya-Avusturya......: 6-2 TAKIMLAR          O   G   B   M   A   Y   P ------------------------------------------- 1.Almanya         8   8   0   0   28  5  24   2.Türkiye         7   4   1   2   11  8  13   3.Belçika         8   3   3   2   16  11 12   4.Avusturya       7   2   1   4   12  16  7   5.Azerbaycan      7   1   1   5    6  19  4   6.Kazakistan      7   1   0   6    3  17  3   -B GRUBU- Andorra-Ermenistan......: 0-3 Rusya-Makedonya.........: 1-0 İrlanda-Slovakya........: 0-0 TAKIMLAR          O   G   B   M   A   Y   P ------------------------------------------- 1.Rusya           7   5   1   1   10  4  16   2.İrlanda         7   4   2   1   11  6  14   3.Slovakya        7   4   2   1    6  4  14   4.Ermenistan      7   3   2   2   13  7  11   5.Makedonya       7   1   1   5    5  9   4   6.Andorra         7   0   0   7    1 16   0   -C GRUBU- Kuzey İrlanda-Sırbistan.....: 0-1 Slovenya-Estonya............: 1-2 Faroe Adaları-İtalya........: 0-1       TAKIMLAR          O   G   B   M   A   Y   P ------------------------------------------- 1.İtalya          7   6   1   0  15   1  19   2.Slovenya        8   3   2   3  10   6  11   3.Sırbistan       7   3   2   2   9   9  11   4.Estonya         8   3   1   4   9  12  10   5.Kuzey İrlanda   7   2   3   2   7   4   9   6.Faroe Adaları   9   1   1   7   5  23   4   -D GRUBU- Belarus-Bosna Hersek...: 0-2   Arnavutluk-Fransa......: 1-2   Lüksemburg-Romanya.....: 0-2         TAKIMLAR          O   G   B   M   A   Y   P ------------------------------------------- 1.Fransa          7   5   1   1  11   3  16   2.Bosna Hersek    7   4   1   2  10   7  13   3.Belarus         8   3   3   2   6   4  12   4.Romanya         7   3   2   2  10   6  11   5.Arnavutluk      7   2   2   3   5   8   8   6.Lüksemburg      8   0   1   7   1  15   1   -E GRUBU- Hollanda-San Marino...: 11-0 Finlandiya-Moldova....: 4-1 Macaristan-İsveç......: 2-1 TAKIMLAR          O   G   B   M   A   Y   P ------------------------------------------- 1.Hollanda        7   7   0   0  32   5  21   2.İsveç           7   5   0   2  21   8  15   3.Macaristan      8   5   0   3  20  14  15   4.Finlandiya      7   3   0   4  15  12   9   5.Moldova         7   2   0   5   8  13   6   6.San Marino      8   0   0   8   0  44   0   -F GRUBU- İsrail-Yunanistan..: 0-1 Gürcistan-Letonya..: 0-1 Malta-Hırvatistan..: 1-3 TAKIMLAR          O   G   B   M   A   Y   P ------------------------------------------- 1.Yunanistan      7   5   2   0   9   3  17   2.Hırvatistan     7   5   1   1  13   4  16   3.İsrail          8   4   1   3  10   8  13   4.Gürcistan       8   2   3   3   5   6   9   5.Letonya         7   2   1   4   6   9   7   6.Malta           7   0   0   7   3  16   0 -G GRUBU- Bulgaristan-İngiltere...: 0-3 Galler-Karadağ..........: 2-1 TAKIMLAR          O   G   B   M   A   Y   P ------------------------------------------- 1.İngiltere       6   4   2   0  14   3  14   2.Karadağ         6   3   2   1   5   3  11   3.İsviçre         5   1   2   2   7   7   5   4.Bulgaristan     6   1   2   3   2   9   5   5.Galler          5   1   0   4   3   9   3   -H GRUBU-   Norveç-İzlanda......................: 1-0 Güney Kıbrıs Rum Kesimi-Portekiz....: 0-4 TAKIMLAR                  O   G   B   M   A   Y   P ---------------------------------------------------- 1.Portekiz                6   4   1   1   15  7  13   2.Norveç                  6   4   1   1    7  4  13   3.Danimarka               5   3   1   1    7  4  10   4.Güney Kıbrıs Rum Kesimi 5   0   2   3    5  12  2   5.İzlanda                 6   0   1   5    2   9  1  -I GRUBU- İskoçya-Çek Cumhuriyeti....: 2-2 Litvanya-Liechtenstein.....: 0-0   TAKIMLAR                  O   G   B   M   A   Y   P --------------------------------------------------- 1.İspanya                 5   5   0   0   15  5  15   2.Çek Cumhuriyeti         6   3   1   2    8  5  10   3.İskoçya                 5   1   2   2    6  7   5   4.Litvanya                6   1   2   3    3  8   5   5.Liechtenstein           6   1   1   4    3 10   4  

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