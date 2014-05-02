İskoçya Başbakanı: Sarhoşlar ülkesiyiz

İskoçya Bölgesel Yönetimi Başbakanı Alex Salmond ülkesini 'sarhoşlar ülkesi' olarak niteledi.

Radikal'de yer alan habere göre, Salmond, “Ülkenin alkolle ilişkisinden ciddi şekilde endişe ediyorum” itirafında bulundu. GQ dergisine konuşan Salmond, İskoçya’nın içki sorununu ise ‘ucuz alkolün bulunabilirliğine ve kültürel değişimlere’ bağladı.

Salmond “Biz gençken içki içmek için dışarı çıkardık. Şimdi ise insanlar dışarı sarhoş çıkıyor. Dışarı çıkmadan önce evde ucuz alkol içmiş oluyorlar. Bu olabilecek en kötü sosyal değişim” ifadelerini kullandı.