İskoçya bağımsızlığa doğru mu gidiyor?

İskoçya Bölgesel Parlamentosu, Birleşik Krallık'tan bağımsızlık referandumuna bir yıl kala İskoçya'nın geleceğini görüşmek üzere toplanıyor.

Bölgesel hükümetin başbakanı Alex Salmond, "soylu bir ideal" olduğunu söylediği bağımsızlığın, İskoçya'ya refah ve başarı getireceğini savunuyor.

İskoçya hükümetinin bağımsızlığa ilişkin savunmasını içeren belge sonbaharda yayımlanacak.

Birleşik Krallık'tan ayrılmak istemeyen çevreler, Salmond'ı seçmenlerin bu konudaki sorularına ayrıntılı yanıt verememekle suçluyor.

Başlıca ana muhalefet partileriyse İskoçya'nın hem kendi parlamentosunun olması, hem de İngiltere ekonomisinden faydalanıyor olması sebebiyle Birleşik Krallık'tan ayrılmaması gerektiğini söylüyor.

Bu partiler, bölgesel hükümetin, İskoçya'da kamuoyu yoklamalarının halkın Birleşik Krallık'tan ayrılmamayı desteklediğini gösterdiği bir dönemde bağımsızlık vizyonunu seçmenlerin desteğini artırabilecek şekilde hafiflettiğini savunuyor.

Bu arada İskoçya'daki ana muhalefet partilerinin de Birleşik Krallık'tan ayrılmadan İskoç Parlamentosu'nun yetkilerinin artırılmasına yönelik öneriler üzerinde çalıştıkları biliniyor.

Bağımsızlık oylamasının 2014 yılının sonbaharında yapılmasıtıklayın planlanıyor.

Referandumda İskoçlara 'evet' ya da 'hayır' diyebilecekleri tek bir soru sorulacak.

Geçen yıl Ekim ayında Salmond ile İngiltere Başbakanı David Cameron'ın imzaladıkları belge, İskoçya'da 16 ve 17 yaşındakilerin de referandumda oy kullanabilmesini öngörüyor.

18 yaşından küçüklerin oy kullanabileceği bu referandum Birleşik Krallık tarihi açısından da bir ilk olma özelliği taşıyacak.