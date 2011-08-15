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Dünya

İskoçya açıklarında petrol denize yayıldı LONDRA (A.A)

15 Ağustos 2011 22:29

-İskoçya açıklarında petrol denize yayıldı LONDRA (A.A) - 15.08.2011 - Shell firması, Kuzey Denizi'nde, İskoçya kıyıları yakınlarındaki bir petrol platformundan geçen haftadan itibaren petrol sızmaya başladığını ve bugüne kadar toplam 1300 varil petrolün denize yayıldığını açıkladı. Shell Avrupa keşif ve üretim faaliyetleri teknik müdürü Glen Cayley, yayılan petrolün, Kuzey Denizi'nde yılda yayılan toplam miktarla karşılaştırıldığında, "önemli bir miktar" olduğunu söyledi. Cayley, şimdiki sızıntının günde 5 varil olduğunu belirtti.  Cayley, sızan petrolün kıyıya ulaşmasını beklemediklerini, dalgalar tarafından dağıtılacağını tahmin ettiklerini ifade etti. Sızan petrolün yüzeyde 31'e 4,3 kilometrelik bir alanı kapladığı kaydedildi. 

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