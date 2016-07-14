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Dünya

İskoçya: 2 yıl içinde bağımsızlık referandumuna gidebiliriz

2014'te yapılan ayrılma referandumunda 'evet' oyları yüzde 45'te kalmıştı

14 Temmuz 2016 20:39

İskoçya hükümetinin Başbakanı ve ayrılıkçı İskoç Ulusal Partisinin (SNP) lideri Nicola Sturgeon, 2 yıl içinde yeni bir bağımsızlık referandumu yapabileceklerini söyledi.

Sputnik’in haberine göre, Sturgeon, İngiltere'nin birlikten ayrılma kararından sonra, AB Anlaşması'nın 50. maddesinin uygulanma sürecine bağlı olarak 2 yıl içinde referandum düzenlemesinin yüksek ihtimal olduğunu ifade etti.

Henüz bu yönde nihai bir karar almadığını da kaydeden Sturgeon, ancak referandumun gündemdeki konulardan biri olduğunun altını çizdi.

2014 yılında İskoçya'da, Birleşik Krallık'tan ayrılma konusunda yapılan referandumda 'evet' oylarının oranı yüzde 45, 'hayır' oylarının oranı ise yüzde 55 olarak gerçekleşmişti.

Sturgeon, daha önce yaptığı açıklamalarda, İngiltere'nin AB'den ayrılma kararından sonra İskoçya'nın AB'deki yerini korumak için gereken her şeyi yapacaklarını vurgulamıştı.

 

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