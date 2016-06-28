İskoçlar AB’de kalmaya kararlı



İskoçya Bölgesel Hükümeti Başkanı Nicola Sturgeon, Edinburgh'daki parlamentoda yaptığı konuşmada, Çarşamba günü Brüksel'e giderek, AB'de kalma şansının devam etmesi için görüşmeler yapacağını kaydetti.

Sturgeon, Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz ile biraraya geleceğini de açıkladı. AB Zirvesi'nin devam ettiği Brüksel'de görüşmeler yapacağını ifade eden Sturgeon, AB Komisyonu yetkilileriyle de doğrudan temaslarda bulunmaya çalışacağını kaydetti. Sturgeon, ‘İskoçya'nın Avrupa'ya dahil olmasının sorumluluğunu taşıyorum ve bunun için de elimden geleni yapacağım' dedi. İskoçya Bölgesel Hükümeti Başkanı, Brüksel'de İskoçya'nın geleceğini Avrupa'da gördüğünü vurgulayacağını da sözlerine ekledi.

Sturgeon, İngiltere'nin Birlik'ten çıkması için Lizbon Antlaşması'nın 50'inci maddesinin aktive edilmesini veto edeceklerini de dile getirdi. Ancak böylesi bir vetonun hukuki bağlayıcılığı olup olmadığı henüz belli değil.

Britanya'da yapılan referandumda İngiltere'de halkın yüzde 62'si AB'den çıkılması yönünde oy kullanırken, İskoçların yüzde 52'si AB'de kalınması yönünde oy kullandı.