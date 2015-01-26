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İSKİ'nin su tarifesi yargıya taşınıyor

İSKİ'nin yeni bir su tarifesi bulunmadığını su tarifesinin kademeli olarak uygulandığını iddia ettiği su tarifesi yargıya taşınıyor

26 Ocak 2015 18:15

Tüketici Güvenliği Derneği (TGDER), İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) yeni su tarifesini yargıya taşıyor. İSKİ ise yeni su tarifesi olmadığını "Kademeli Tarife Uygulaması"nın kullanıldığı, hali hazırda bu uygulamanın devam ettiği belirtmişti.

Tüketici Güvenliği Derneği (TGDER), İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) yeni su tarifesini yargıya taşıyor. TGDER’den yapılan açıklamada, İSKİ'nin yeni su tarifesini yargıya taşıyacaklarını duyurdu. “İSKİ: Yeni tarifemiz yürürlükte. Tüketici: Suya zam gelmiş. İSKİ: Zam yok, indirim var” ifadelerini hatırlatan dernek yetkilileri, yarın İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne başvuracaklarını ifade etti.

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