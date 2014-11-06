İSKİ'den personeline emir: Başbakan açılışa gelecek, herkes katılacak

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açılışını yapacağı metro açılışıyla ilgili personeline mail gönderdi.



Mailde, "Tüm daire başkanları, müdürler ve şeflerin personeliyle birlikte katılmaları gerekmektedir. Ulaşım, servislerle sağlanacaktır" denildi.

Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre, Başbakan Ahmet Davutoğlu, Pazar günü Aksaray-Yenikapı metro hattının açılışına katılacak. İSKİ de açılışa katılımı zorunlu kılan bir maili personeliyle paylaştı.



İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Ünsal Kesik tarafından gönderilen mailde, "İstanbul’u dünyanın en uzun raylı sistem ağına sahip ikinci kent yapmak için yatırımlarına hız kesmeden devam eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi daha önce açıklandığı üzere 2019 yılında 430 km, 2019 sonrasında ise 776 km uzunluğunda modern metro ağı hedefine emin adımlarla ilerlemektedir. Aksaray-Yenikapı Metro Hattının açılması ile birlikte İstanbul’daki tüm raylı sistemler birbirine bağlanacaktır. Bu vesileyle açılış törenine tüm daire başkanları, müdürler ve şeflerin personeliyle birlikte katılmaları gerekmektedir” denildi.



Mailde, personelin açılış alanına servislerle götürüleceği, katılımcı listesinin ise bugün mesai bitimine kadar yönetime bildirilmesi gerektiği ifade edildi.