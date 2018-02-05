İSKİ'den 'kesinti' açıklaması: Bu ilçelerde 24 saat su yok!

İSKİ’den yapılan açıklamaya göre Sarıyer, Kağıthane ve Beşiktaş'ın bazı mahallerinde 24 saat su kesintisi yaşanacak.

Çeliktepe-Ayazağa-Büyükdere-Maden Terfi Merkezlerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 5 Şubat Pazartesi günü 10.00 ile 6 Şubat Salı 10.00 saatleri arasında 24 saat süreyle Kağıthane, Sarıyer ve Beşiktaş’ta bazı bölgelere su verilmeyecek.



İSKİ tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Çeliktepe- Ayazağa-Büyükdere-Maden Terfi Merkezlerinde zorunlu bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapılacağından; 5 Şubat 2018 Pazartesi günü 10.00 ile 6 Şubat 2018 Salı 10.00 saatleri arasında 24 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.



Su alamayacak bölgeler şöyle;



Kağıthane ilçesi: Çeliktepe, Emniyetevleri, Sultan Selim, Şirintepe, Seyrantepe ve Yeşilce Mahalleleri.



Sarıyer ilçesi: Huzur, Ayazağa, Maslak, Reşitpaşa, Pınar, Poligon, Darüşşafaka, Cumhuriyet, Hacıosman, PTT Evleri, İstinye, Ferahevler, Çamlıtepe, Garipçe, Havantepe, Koç Üniversitesi, Maden, Rumeli Feneri, Rumeli Kavağı, Yenimahalle, Zekeriyaköy, Büyükdere, Kazım Karabekir, Kocataş, Bahçeköy Yeni ve Bahçeköy Merkez Mahalleleri.



Beşiktaş ilçesi: Konaklar, 4.Levent ve Yeni Levent Mahalleleri.”