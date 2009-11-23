İSKİ'den kartlı sayaç açıklaması

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), şu an itibarıyla 4 milyon 600 bin adedi aşan İSKİ abonesinden 144 bin 673'ünün kartlı sayaç kullandığını bildirdi.

İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada, CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'in, bugün basın organlarına ''Kartlı sayaç uygulamasının vatandaşa sorulmadan yapıldığı, bunun insan haklarına ve Anayasa'ya aykırı olduğu, 1993 yılından bu yana suya yüzde 2000 zam yapıldığı ve kontör bittiğinde suyun kesildiği'' şeklinde iddialarda bulunduğu anımsatıldı.

Açıklamada, İstanbul'da kartlı sayaç uygulamasına 1999 yılında başlandığı hatırlatılarak, ''Şu an 4 milyon 600 bin adedi aşan İSKİ abonesinin 144 bin 673 adedi kartlı sayaç kullanmaktadır'' denildi.

Kartlı (dijital) Sayaç uygulamasının, bir tahakkuk ve tahsil sistemi olduğu ifade edilen açıklamada, sistemle kamu yararı ve vatandaşlara bir çok avantaj sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

''Sayın Tekin'in iddia ettiği gibi kartlı sayaç uygulamasına vatandaşa sorulmadan geçildiği, bu nedenle de sistemin insan haklarına ve Anayasa'ya aykırı olduğu doğru değildir. Zira 2560 sayılı Yasanın 1. ve 2. maddelerine dayanılarak çıkarılan Tarifeler Yönetmeliği'nin 3. Bölüm 50. maddesi uyarınca, 'Tahakkuk ve Tahsilat ile ilgili esasları belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir' ilkesi ve aboneler ile yapılan karşılıklı abonman sözleşmesine göre sayaç modeli seçimi, takımı, bakımı, montaj ve değişimi tamamen Kurumumuz tasarrufundadır.

Bilindiği üzere hiçbir kamu hizmetinden bedelsiz olarak yararlanılması mümkün değildir. 19 Ocak 2002 tarihli 4736 sayılı kanunda bu durum açıkça belirtilmiştir. Kaldı ki İstanbul'un büyük bir kesiminde halen uygulanmakta olan mevcut mekanik sayaç uygulamasında da su hizmeti ücretsiz değildir.''

-''YÜZDE 2000 ZAM İDDİASI DOĞRU DEĞİL''-

Açıklamada, 1993 yılından itibaren suya yüzde 2000 zam yapıldığı ve kontör bittiği için suyun kesildiği iddialarının da doğru olmadığı savunularak, ''Kurumun su birim fiyat ortalaması 1993 yılında 1 metre küp için 1,096 dolarken, 2009 yılında bu rakam 1,888 dolardır. Kartlı Sayaç uygulamasında kontör bittikten sonra şayet kontör yüklemesi yapılmaz ise kredi eksiye düşmekte ve aboneye 5 metre küp daha ilave su kullanma imkanı verilmektedir'' bilgisine yer verildi.