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Ekonomi

İSKİ'den indirim

İstanbul'da, enflasyon oranındaki düşüşe paralel olarak, konutlarda ve işyerlerinde kullanılan suyun fiyatında indirim yapıldı.

03 Ağustos 2010 03:00

T24- İstanbul'da, enflasyon oranındaki düşüşe paralel olarak, konutlarda kullanılan suyun metreküp birim fiyatında 1, iş yerlerinde kullanılan suyun birim fiyatında ise 2 kuruşluk indirim yapıldı.


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, İSKİ'nin, ekonomideki iyileşmeye paralel olarak ortaya çıkan enflasyondaki düşüşü, birim fiyatlara yansıtma kararı aldığı ifade edildi.


Aylık enflasyon oranındaki değişikliğin rutin olarak faturalara yansıtılacağı belirtilen açıklamada, buna göre, konutlarda 10 metreküpe kadar olan kullanımlarda metreküp birim tutarının 2 lira 42 kuruştan, 2 lira 41 kuruşa, iş yerlerinde ise 5 lira 18 kuruştan, 5 lira 16 kuruşa indirildiği kaydedildi.

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