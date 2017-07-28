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İSKİ'den içme suyu açıklaması: İddialar asılsız

İstanbul'da yağışlar nedeniyle içme suyunun kanalizasyonla karıştığı iddia edilmişti

28 Temmuz 2017 12:59

İstanbul'da yoğun yağış ve su taşkınlarının ardından içme suyuna kanalizasyonu karışığı iddiasının sosyal medyada yaygınlaşmasının ardından İSKİ açıklama yaptı.

İSKİ Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul'da yağışlar nedeniyle içme suyuna kanalizasyon karıştığı iddiası asılsızdır. Yapılan analizlerde suyumuzda insan sağlığını riske edecek herhangi bir veriye rastlanmamıştır. İçme suyu iletim hatlarımız yüksek basınç ve kapalı sistemle çalıştığından atık suyun karışması söz konusu değildir. İçme suyumuz arıtma tesislerimizden arıtıldıktan sonra tüketicilere ulaştırılmaktadır. Bu tür söylentilere itibar edilmemesini önemle rica ederiz."

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