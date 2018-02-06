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İSKİ'DEN 9 MİLYON 605 BİN LİRALIK YATIRIM

Haber- Kamera: Enver ALAS - Cansel KİRAZ/ İSTANBUL DHA   İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) araç filosunu yerli araçlarla yeniledi

06 Şubat 2018 15:23


Haber- Kamera: Enver ALAS - Cansel KİRAZ/ İSTANBUL DHA  
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) araç filosunu yerli araçlarla yeniledi. 
İSKİ toplamda 9 milyon 605 bin liralık yatırımla, 17\'si tamamen Türk malı olan iş makinesi ve forklift ile 10\'u  yerli üretim olan toplam 27 iş makinesi ve araç satın aldı.  
Yerli üretim 27 iş makinesi, İSKİ\'nin Kağıthane\'deki Genel Merkezi\'nde düzenlenen törenle İSKİ\'ye teslim edildi. Törene İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, imalatçı firmaların temsilcileri ile İSKİ çalışanları katıldı. 
İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, İSKİ\'nin su ve atık su teknolojileri alanında yerli ve milli ürünlerin kullanılması için Yerli Teknoloji Ofisi\'ni (YTO) kurduklarını belirterek, \"İhtiyaçlarımızı belirledik, yerli firmaların bizim ihtiyaçlarımızı nasıl üreteceklerine dair çalışmalar yürüttük. Bunların meyvelerini de kısa sürede almaya başladık\" diye konuştu.
  
10 MİLYON LİRALIK YERLİ YATIRIM
Toplam değeri yaklaşık 10 milyon Türk Lirası\'nı bulan 27 iş makinesi ve aracını filolarına kattıklarını aktaran Turan, \"Bu araçların 17 tanesi tamamen Türk malı, 10 tanesi de yerli üretim. İSKİ olarak teknolojiyi satın alan değil, üreten ülke hedefine bu araçlarla yeni bir katkı sağlamış olduk\" dedi. 
 
Görüntü Dökümü
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Törene katılanlar 
Fatih Turan\'ın konuşması 
Kurdele kesimi
Araçlardan görüntüler

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