T24 LogoT24 Logo
Gündem

İSKİ'den "Baraj göllerine girmeyin" uyarısı

İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)  yaz aylarında sıcaklıkların artması ile beraber su kaynağı olan baraj göllerine serinlemek, yüzmek ve zaman zaman balık tutmak için girildiğini belirterek, uyarılarda bulundu

20 Haziran 2018 18:34

İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)  yaz aylarında sıcaklıkların artması ile beraber su kaynağı olan baraj göllerine serinlemek, yüzmek ve zaman zaman balık tutmak için girildiğini belirterek, uyarılarda bulundu.

İSKİ\'den yapılan açıklamada, \" Kurumumuzun ve yetkili tüm kurumların yaptığı uyarılarda da belirtildiği üzere tatlı su kaynaklarına girmek tehlikelidir. Zira tatlı su kaynaklarının kaldırma kuvvetinin denizlere göre düşük olması ve tabanının balçık olabilmesi sebebiyle yüzmek açısından tehlikelidir. Vatandaşlarımızın hayatlarına mal olabilecek elim vakaların yaşanmaması için baraj göllerine hiçbir suretle girilmemelidir.\"

(FOTOĞRAF)

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAKanalizasyonZiraVatandaşlarımızın
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24