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İSKİ'den 3 ilçe için su kesintisi açıklaması

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA)  İSTANBUL Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı yazılı açıklamayla; isale hatlarında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Silivri ve Büyükçekmece'de 20 Tuzla'da ise 8 saat su kesintisi yaşanacağını bildirdi

17 Şubat 2018 18:33

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA) 
İSTANBUL Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı yazılı açıklamayla; isale hatlarında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Silivri ve Büyükçekmece\'de 20 Tuzla\'da ise 8 saat su kesintisi yaşanacağını bildirdi.

İSKİ tarafından yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:
\"Mimarsinan-Silivri ve Semizkumlar Mahallesi isale hatlarında gerçekleştirilecek olan vana değişim çalışmaları nedeniyle; 19 Şubat 2018 Pazartesi günü 09.00 ile 20 Şubat 2018 Salı günü 05.00 saatleri arasında 20 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.
Su Alamayacak Bölgeler: Büyükçekmece İlçesi:  Kumburgaz, Bahçelievler, Güzelce ve Celaliye Mahalleleri.
Silivri İlçesi: Semizkumlar,  Kamiloba ve Selimpaşa Mahalleleri ile Silivri\'nin üst kotları.

Orhanlı Ana İsale Hattı\'nda gerçekleştirilecek olan debimetre montaj çalışmaları nedeniyle; 19 Şubat 2018 Pazartesi 22.00 ile 20 Şubat 2018 Salı 06.00 saatleri arasında 8 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.
Su Alamayacak Bölgeler:
Tuzla İlçesi: İçmeler, Aydıntepe, Kavakpınar, Mimar Sinan ve Şifa Mahalleleri ile Arçelik Fabrikası Bölgesi. 


 

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