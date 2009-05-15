İSKİ'de rüşvet operasyonu: 16 gözaltı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nca çeşitli ilçelerde eş zamanlı yapılan operasyonlarda gözaltına alınan ve aralarında İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinde (İSKİ) çalışanların da bulunduğu 16 kişi, “rüşvet almak”, “rüşvet vermeye aracılık etmek” ve “usulsüz evrak takibi yapmak” iddiasıyla adliyeye gönderildi.





İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İSKİ çalışanı bazı kişilerin “rüşvet aldıkları ve rüşvet vermeye aracılık ettikleri” yönünde bir ihbarı değerlendirerek çalışma başlattı.



İstihbari çalışmalar neticesinde, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 16 kişinin, “Organize şekilde rüşvet aldıkları, rüşvete aracılık ettikleri ve usulsüz olarak evrak takibi yaparak evrakları işleme koymadan yok ettikleri” tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma, 11 ilçedeki 15 ayrı adres belirledi.

Sivil giyimli jandarma ekipleri, “şebekenin elebaşı” olduğu ileri sürülen Avni A. ve Saniye Ş. ile irtibata geçti. Bir hafriyat işi için yapılacak “usulsüzlük” karşılığında 2000 TL'ye anlaşan ekipler, bu kişilerle randevulaştı.



Sivil giyimli jandarma ekipleri, bir kafeteryada bu kişilerle buluştu. Jandarma ekipleriyle anlaşan Avni A. ve Saniye Ş, seri numaraları alınmış paraları aldıkları sırada, resmi kıyafetli jandarma ekipleri tarafından suç üstü yakalandı.



Adli makamlardan gerekli izni alan jandarma ekipleri, daha önceden tespit edilen 16 adrese de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, Hidayet A, İbrahim Y, Nurettin U, Zafer K, Eyüp T, İsmail Ç, Özcan Mustafa Ö, Hasret D, Mehmet K, Lütfü A, Celal T, Nihat Ö, Gökalp A. ve Atilla E'yi gözaltına aldı.

Bu kişilerle birlikte 1 av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca, 24 tabanca fişeği, 23 av tüfeği fişeği, 9 kuru sıkı tabanca fişeği, 1 dizüstü bilgisayar, 1 masa üstü bilgisayar kasası, 1 harici bellek, 1 flash bellek, 2 banka hesap cüzdanı, 6 ajanda, 2 not kağıdı, 1 klasör evrak, 12 cep telefonu, 15 sim kart ele geçirildi.



Avni A. ve Saniye Ş'nin, İSKİ'de su havzası şefliği görevlerinde bulundukları, diğer 3 kişinin de İSKİ'de harita mühendisi olarak görev yaptığı bildirildi.



Gözaltındaki 16 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.