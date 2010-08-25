İSKİ su fiyatlarında indirim yaptı

T24- İSKİ TÜFE aylık değişim oranları çerçevesinde konut ve iş yerlerinde kullanılan su fiyatında indirime gitti.



İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu tarafından alınan kararla Eylül ayından itibaren indirim uygulanmaya başlanacak. İSKİ, indirimlere önümüzdeki aylarda da enflasyon oranlarındaki değişime göre devam edeceğini açıkladı.







Yeni uygulamaya göre su kullanım fiyatları şöyle oldu;



ESKİ FİYAT(TL) YENİ FİYAT (TL)

Konut-1 2.41 2.40

Konut-2 3.61 3.60

Konut-3 4.81 4.79

İşyeri 5.16 5.14

Konutlarda Müşterek kalorifer 2.41 2.40

Konutlarda bahçe ve çevre sulama 2.41 2.40

Resmi okullar ve özel okullar 2.41 2.40

Resmi Hastaneler - Özel Hastaneler 3.61 3.60

Genel ve katma bütçeli kuruluş 3.61 3.60

Sanayi ve şantiye 5.40 5.38