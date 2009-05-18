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İSKİ rüşvetçileri hakkında idari işlem

İSKİ, rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan bazı çalışanları hakkında idari soruşturma için gerekli işlemlerin başlatıldığı

18 Mayıs 2009 03:00

İSKİ, rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan bazı çalışanları hakkında idari soruşturma için gerekli işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada, jandarma ekiplerine yapılan ihbarlar doğrultusunda İSKİ çalışılanlarının da aralarında bulunduğu bazı kişilerin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Rüşvet aldığı iddia edilen şahıslar hakkında adli merciler tarafından gerekli işlemler başlatılmıştır. Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada mahkemeye sevk edilen şahıslar tutuklanmışlardır. Kurumumuz tarafından da bu şahıslar hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Kurumumuzda vazife yapan şahısların bireysel olarak işledikleri iddia edilen suçlar sebebiyle kurumumuzun itham edilmesi yaklaşımları doğru değildir. Kurumumuz her türlü denetim mekanizmalarını çalıştırarak suça karışan çalışanları ile ilgili idari yönden her türlü soruşturmayı gerçekleştirmekte, soruşturma neticesine göre gerekli işlemleri tesis etmektedir."

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