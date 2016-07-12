İSKİ kazısında Osmanlı mezarı bulundu

Beyoğlu'nda İSKİ' nin atık su kanalı yenileme çalışması sırasında, Osmanlı dönemine ait mezar başı ve bazı kemik parçalarına rastlandı. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından araştırma için bölgeden örnekler alınarak kazı alanı kapatıldı.

Beyoğlu-Şişhane’de Beyoğlu Vergi Dairesi’nin önünde sabah saatlerinde yaşanan olayda, İSKİ’nin atık su kanalı çalışmasında görevli işçiler, kepçe ile kazı yaparken kemik parçalarını fark etti.

DHA'nın haberine göre; Çalışmayı durduran işçiler, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kemik parçalarının bulunduğu çevreyi güvenlik şeridi ile kapattı.



İstanbul Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı da olay yerinde inceleme yaptı. Olay Yeri İnceleme Ekipleri, bölgeden kemik örneği aldı. Daha sonra kazı sahasının kapatılmasına karar verildi.

"Hiç bozmadan kapattık"

İSKİ çalışanı Hasan Sönmez, "Çalışıyorduk. Kemikler vardı, ne oldu bilmiyorum. İnsan kemiği de olabilr, başka bir kemik de. Savcı geldi, baktı, araştırma yaptı.



İki insan kemiği rahat vardı. Mezar falan değil, daha toplanıp gömülmüş bir şey. Olay yeri inceleme geldi, örnek alıp gittiler. Polislerin çalışması 3-4 saat sürdü. Aynı şekilde hiç bozmadan kapattık" diye konuştu.