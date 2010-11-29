İSKİ kaçakçılarına rekor ceza

T24- Kaçak inşaatların görüntülerini uydudan silme ve rüşvet benzeri yollara başvurarak su havzalarındaki yapılaşmaya göz yuman 7 İSKİ görevlisi 3 yıldan 34 yıla kadar hapis cezasına çaptırıldı.

Burcu Purtul'un Vatan gazetesinde yayımlanan (29 Kasım 2010) haberi şöyle:



Kaçak inşaatların uydu fotoğraflarındaki görüntülerini silerek denetimden kaçıran İSKİ içindeki çetenin lideri Havza Koruma Şefi Avni Aladağ 34 yıl hapse çarptırıldı. Çetenin diğer 7 üyesi de 3 yıldan 16 yıla kadar ceza aldı

Esenyurt Jandarma Karakol Komutanlığı’na 2008 yılında başvuran harfiyat döküm firması sahibi K. U. bazı İSKİ görevlilerinden şikayetçi oldu. İSKİ yetkililerinin kendisinden rüşvet istediğini, sürekli denetim altında tutulduğunu ve haksız yere baskı altında alınarak para vermeye zorlandığını iddia etti. Başlatılan soruşturma kapsamında aralarında İSKİ çalışanlarının da bulunudğu 17 şüpheli hakkında teknik takip başlatıldı.

Fotoğrafları silmişler

Teknik takip sonucunda, İSKİ bünyesinde su havzalarında kaçak yapılaşmayı engellemek için kurulan Havza Koruma Şeflikleri’ndeki rüşvet çetesi ortaya çıkarıldı. Uydu fotoğraflarından yararlanarak su havzalarındaki kaçak yapılaşmayla mücadele için kurulan Havza Koruma Şeflikleri’nin sistemi bir şantaj mahzemesi olarak kullandığı ortaya çıktı. En küçük kaçak inşaatın dahi tespit edildiği uydu fotoğraf sistemi çetenin en büyük kozuydu. Doğal hayatı ve su havzalarını korumak için geliştirilen bu denetim sisteminden menfaat temin etmek isteyen bazı İSKİ çalışanları bir araya gelerek çete kurdu. Su havzaları üzerinde kaçak yapılaşmaya giden vatandaşları tehdit ederek para alan şebeke, kaçak yapıların uydular tarafından çekilen görüntülerini de silerek dellilleri ortadan kaldırıyordu. Bu bilgiler doğrultusunda harekete geçen Jandarma ekipleri şikayette bulunan işadamı K. U. ile işbirliği yaptı. Uygur kendisini tehdit ederek para isteyen Aladağ’a rüşvet olarak 5 bin TL vermek üzere Aladağ ile buluştu ve suçüstü yaklandı.

Rüşvet hesaba havale

İSKİ’de gelen-giden evrak bölümünde harita mühendisi olarak görev yapan Hidayet Avşar’ın da uydu fotoğrafları bölümünde çalışan iki eleman ile birlikte çalıştığı ve bazı yasadışı inşaat ve hafriyat dökümlerinin uydu görüntülerinin silinmesini sağladığı belirlendi. İbrahim Yılmaz ile koordineli olarak çalıştıkları belirlenen Avşar’ın, bu işlemler sonrası banka hasabına Havza Koruma Şubesi Şefi Avni Aladağ tarafından para transferi yapıldığı öğrenildi. Avşar’ın hesabına Aladağ tarafından yapılan 9 transferde yaklaşık 29 bin TL yatırıldığı belirtildi.

‘Hatırlamıyorum’ dedi

Aylar süren soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede Avni Aladağ’ın örgüt lideri olması nedeniyle şahsen gerçekleştirdiği eylemler dışında örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen tüm eylemlerden sorumlu olduğu belirtildi. Ancak Avni Aladağ suçlamaları kabul etmeyerek sorulan telefon görüşmelerini ve 22 adet seneti ne maksatla kullandığını hatırlamadığını söyledi.

‘Her şeyin bedeli var’

Çete Lideri Avni Aladağ ile Hidayet Avşar arasında 20 Ekim 2008’de geçen telefon görüşmesi rüşvet çarkının nasıl işlediğini ortaya koyuyor:

AA: E.G aradı mı?

HA: “Abi böyle olur mavi boncuk dağıtırlar. ondan sonra apışıp kalacaklar. Orhanlı belediyesini aşamıyorlar. onlara vereceğimiz fiyat 40 bin dolar. belediyeyi aşmak için 10 milyar gerekir, 45-50 bin dolar de artı 10 bin dolar da biz ekleyceğiz.

AA: “Herşeyin bir bedeli var”

29.11.2008 günü

Avni Aladağ: “Bu adam arayıp sormuyor, buna nasıl bir formül buluruz. Sanırsam adam atacak bu sefer 100 milyon 500 milyon ufaktan zabıtalar gibi.”

Hidayet Avşar: “70-80 milyar cebinden çıksın da aklı başına gelsin.”

Avni Aladağ: “Adam beni aramadığı için evrakı işleme koyacağım artık.”

Avni Aladağ sayfalarca olan rüşvet konuşmalarının sorulması üzerine hepsi için “Bu görüşmeleri hatırlamıyorum” diye cevap verdi.



3 yıldan 34 yıla kadar hapis

Yaklaşık 1.5 yıl süren yargılama sonunda 7 sanığa ceza verildi. Çete Lideri Havza Şefi Avni Aladağ, kaçak inşaatlara izin vererek 10 kere rüşvet alma suçunu işlediği için 34 yıl 2 ay hapis cezasına çarptıldı. İddianamede tutanakları yok eden kişi denilen İnşaat mühendisi Hidayet Avşar 16 yıl 8 ay, Saniye Şahinkanat ise 7 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. Haksız şekilde yapılaşma ve döküm işlemleri yapan Hasret Demir, Ertan Osman Lütfü Akyazı, Nihat ÖZyürt ise ‘rüşvet vermek’ suçlarından 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.