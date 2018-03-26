T24 LogoT24 Logo
Gündem

İSKİ: İstanbul'da 3 ilçede 20 saatlik su kesintisi

Bugün başlayan kesinti yarın saat sabah 06.00'ya kadar devam edecek

26 Mart 2018 16:29

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, yenileme, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bugün saat 10.00'da başlayan su kesintisi 27 Mart Salı günü saat 06.00'a kadar sürecek. 20 saatlik kesinti, Beylikdüzü ve Esenyurt ilçelerinin bazı bölgelerini kapsıyor.

İşte kesintiden etkilenecek bölgeler:

Kesintiden, Esenyurt ilçesinde Cumhuriyet, Mevlana, Barbaros Hayrettin Paşa, Piri Reis, Gökevler, Atatürk, Hürriyet, İstiklal, Şehitler, Akçaburgaz, Battalgazi, Osmangazi ve Namık Kemal mahalleleri

Beylikdüzü ilçesinde de Adnan Kahveci, Barış, Cumhuriyet ve Büyükşehir mahallelerinin tamamı ile Kavaklı, Dereağzı ve Yakuplu mahalleleri etkilenecek.

Pendik ilçesinde 26 Mart Pazartesi günü saat 22.00 ile 27 Mart Salı günü saat 10.00 arasında, 12 saat süreyle kesinti yapılacak. Kesintiden Kaynarca, Doğu, Bahçelievler, Batı, Yenimahalle, Yeşilbağlar ve Sapanbağları mahalleleri etkilenecek.

ETİKETLER

su kesintisihaberistanbul

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24