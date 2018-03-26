İSKİ: İstanbul'da 3 ilçede 20 saatlik su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, yenileme, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bugün saat 10.00'da başlayan su kesintisi 27 Mart Salı günü saat 06.00'a kadar sürecek. 20 saatlik kesinti, Beylikdüzü ve Esenyurt ilçelerinin bazı bölgelerini kapsıyor.

İşte kesintiden etkilenecek bölgeler:

Kesintiden, Esenyurt ilçesinde Cumhuriyet, Mevlana, Barbaros Hayrettin Paşa, Piri Reis, Gökevler, Atatürk, Hürriyet, İstiklal, Şehitler, Akçaburgaz, Battalgazi, Osmangazi ve Namık Kemal mahalleleri

Beylikdüzü ilçesinde de Adnan Kahveci, Barış, Cumhuriyet ve Büyükşehir mahallelerinin tamamı ile Kavaklı, Dereağzı ve Yakuplu mahalleleri etkilenecek.

Pendik ilçesinde 26 Mart Pazartesi günü saat 22.00 ile 27 Mart Salı günü saat 10.00 arasında, 12 saat süreyle kesinti yapılacak. Kesintiden Kaynarca, Doğu, Bahçelievler, Batı, Yenimahalle, Yeşilbağlar ve Sapanbağları mahalleleri etkilenecek.