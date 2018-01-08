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İSKİ işçilerinden 3 günlük grev kararı

Taşeronlara kadro verilmesiyle ilgili KHK'nın ardından kendilerine kadro verilmemesinden şikayet eden İSKİ işçileri iş bıraktı

08 Ocak 2018 18:01

Taşeronlara kadro verilmesiyle ilgili KHK'nın ardından kendilerine kadro verilmemesinden şikayet eden İSKİ işçileri 3 günlük iş bırakma eylemi başlattı. İSKİ Genel Müdürlüğü önünde toplanan işçiler, "Biz kanal işi, bakım onarım ve her türlü arıza işlerini yapan çalışanlarız. 7-24 çalışan işçiler olarak biz de kadro istiyoruz" dedi.

İSKİ'ye çalışan taşeron işçiler 3 günlük iş bırakma eylemi başlattı. Kendilerinin kadroya alınmadığını belirten bir grup işçi, Eyüpsultan'daki İSKİ Genel Müdürlüğü önünde toplanarak kadro istedi. Kanal ve su arıza işlerine bakan işçiler kendilerine muhatap bulamamaktan yakındı. 

Taşeron işçi Mehmet Yavaş şunları söyledi: "Bugün buraya toplanmamızın amacı sayın Cumhurbaşkanımız 'bütün taşeronlara kadro veriliyor. Şu an burada İSKİ'de çalışan işçilere kadro yok. Asıl işi biz yapıyoruz ve bu haktan biz de yararlanmak istiyoruz. Çaycısına, temizlikçisine, çöpçüsüne kadro varsa bakım onarımda çalışan biz de kadro istiyoruz. Biz kanal işi, bakım onarım ve her türlü arıza işlerini yapan çalışanlarız. 7-24 çalışan işçiler olarak biz de kadro istiyoruz. Bunun için kendi aramızda 3 günlük iş bırakma eylemi yapıyoruz.Siyasi yetkililerden bir açıklama olana kadar buradayız."

İşçi Mustafa Akay da "İstanbul'da 185 su ve kanal arızasına bakan hiç kimseye kadro yok.Bize bir açıklama yapan da yok. Şebeke Müdürlüğüne kağıt veriyoruz. Biz kabul etmeyiz. Genel Müdürlüğe götürün diyor. Genel Müdürlüğe gidiyoruz. O da biz kabul etmeyiz. Kime götürürseniz götürün diyor. Biz şuan bir muhattap bulamıyoruz" diye konuştu.

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