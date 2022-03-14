İSKİ’den taşkın uyarısı

İSKİ, son kar yağışı ile birlikte İstanbul’daki barajların ortalama doluluk oranının yüzde 85’e çıktığına dikkat çekerek “Vatandaşlarımızın da dere ve baraj havzalarında yaşanması muhtemel taşkınlara karşı tedbirli olması ve dere yataklarından uzak durması hususu önem arz etmektedir” uyarısı yaptı.

İBB bağlı kuruluşu İSKİ tarafından yapılan açıklamada taşkın uyarısı yapıldı. Açıklamada, son günlerde İstanbul'da gerçekleşen yağışlar sonucunda, şehre su sağlayan barajların doluluk oranlarında artışlar olduğu belirtilerek 14 Mart itibariyle barajların ortalama doluluk oranının yüzde 85 civarında olduğu kaydedildi. Bazı barajların eriyen kar ile birlikte tamamen dolduğu ifade edilerek “Halihazırda, mevcut doluluk oranları ve yağan kar birlikte değerlendirildiğinde; Ömerli, Büyükçekmece, Darlık, Pabuçdere, Elmalı ve Alibeyköy barajlarının maksimum seviyeye ulaşması öngörülmektedir. Kazandere ve Istrancalar da ise yüzde 100 seviyesine ulaşılmıştır” denildi.

"Dere yataklarından uzak durun"

İstanbul'un tüm derelerinin taşkın riskine karşı periyodik olarak temizlendiği, akışa engel olabilecek katı atıkların dere yataklarından bertaraf edildiği anlatılarak vatandaşlara şu uyarı yapıldı:

“İSKİ'nin aldığı bu önlemlerin yanı sıra vatandaşlarımızın da ilgili dere ve baraj havzalarında yaşanması muhtemel taşkınlara karşı tedbirli olması ve dere yataklarından uzak durması hususu önem arz etmektedir. Saygıdeğer İstanbullulara önemle duyurulur.”