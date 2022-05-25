İSKİ'den "330 milyon metreküp suyun kaybı" iddiasına açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bağlı kuruluşu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bazı basın organlarında yer alan 330 milyon metreküp su kaybı olduğu yolundaki haberlerle ilgili olarak, "Söz konusu haberlerde belirtilen rakamlar, toplam terfi ettirilen su miktarlarını göstermekte olup, bunun içerisinde birçok kez terfi ettirilen su miktarları da vardır. Dolayısıyla terfi ettirilen su miktarı ile şehre verilen toplam su miktarını mukayese etmek doğru değildir. Bütün bunlardan da anlaşılacağı üzere, 330 milyon metreküp suyun kayıp olduğu iddiaları tamamen gerçek dışıdır” açıklamasını yaptı.

İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada, bazı basın-yayın organlarında çıkan haberlerde, terfi merkezlerinden şebekelere verilen temiz su miktarında 330 milyon metreküp kayıp olduğu ve madde değerinin ise 2 milyar TL’yi bulduğu, İstanbullunun kullandığı su miktarının yüzde 15’ine denk gelen kaybın ise nerede olduğunun bilinmediğinin iddia edildiği hatırlatıldı.

İddiaların tamamen gerçek dışı olduğu belirtilen İSKİ açıklaması şöyle:

“Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında İstanbul’da 330 milyon metreküp suyun kayıp olduğu, bunun maddi değerinin de 2 milyar TL’ye denk geldiği ve büyük bir skandal olduğu iddiası yer almaktadır. Bu iddialara dayanak olarak da 2021 yılında şehre verilen su miktarı ile terfi merkezlerinden terfi ettirilen su miktarları arasındaki fark gösterilmektedir. Ancak bahse konu durumdan böyle bir çıkarım yapmak doğru bir değerlendirme değildir. Bilindiği üzere İstanbul’un topoğrafik yapısı nedeniyle arıtma tesislerinden çıkan arıtılmış su, 2,3 hatta bazen 4 defa terfi ettirilerek abonelere ulaştırılmaktadır.

Söz konusu haberlerde belirtilen rakamlar, toplam terfi ettirilen su miktarlarını göstermekte olup bunun içerisinde birçok kez terfi ettirilen su miktarları da vardır. Dolayısı ile terfi ettirilen su miktarı ile şehre verilen toplam su miktarını mukayese etmek doğru değildir. Bütün bunlardan da anlaşılacağı üzere, 330 milyon metreküp suyun kayıp olduğu iddiaları tamamen gerçek dışıdır.

Kamuoyunun sağlıklı bilgiye ulaşabilmesi adına saygıyla duyurulur.”